Galilea Montijo anuncia la llegada de un nuevo integrante a su familia junto a su novio; así lo presentó la conductora

Isaac Moreno y Galilea Montijo se mostraron entusiasmados ante la llegada de un nuevo miembro. IG/ipmoreno

Galilea Montijo, colaboradora de “Hoy”, sorprendió a propios y extraños al publicar una serie de instantáneas en su cuenta de Instagram para anunciar la llega de un nuevo integrante a su familia.

Cabe recordar que hace unas semanas la presentadora de Televisa confirmó que su hijo Mateo ya no vivía con ella, pues había decidido mudarse con su papá, Fernando Reina, a Acapulco.

Ahora, tras hablar del difícil momento que vivió tras la mudanza de su primogénito, Montijo sorprende a sus seguidores con la llegada de un nuevo integrante.

¿Galilea Montijo e Isaac Reina hacen crecer la familia?

En un breve clip difundido en sus historias, Montijo aparece diciendo: “Miren, acabamos de conocer a Jean, tiene 2 meses”.

Acompañada de su actual pareja, Isaac Moreno, agrega: “Hemos decidido adoptar un gato”.

La conductora de "Hoy" se mostró entusiasmada ante la llegada del pequeño felino. Crédito: Instagram: Galilea Montijo

Por su parte, el modelo español resalta las características del tierno animal con comentarios como: "¿2 meses, no? está chiquitito" y "Mira sus ojitos, mira los ojitos que tiene, ¿tienes hambre?“.

Por lo que se observa, la pareja se encuentra entusiasmada tras su decisión de adoptar un pequeño felino; sin embargo, cabe recordar que en algunas ocasiones también han hecho públicos sus deseos de convertirse en padres.

En uno de los programas de Netas Divinas, la presentadora confesó que han enfrentado algunos retos para cumplir su deseo, pero ya están en la búsqueda de nuevas alternativas.

“No puedo. Ya investigamos y llegamos a una clínica en Barcelona, donde es ir a comprar un óvulo, porque tengo matriz”, compartió en el programa de Unicable.

La razón por la que el hijo de Galilea Montijo se mudó con su papá

Hace algunas semanas, la conductora de 51 años se sinceró sobre lo ocurrido con su único tras una petición que la dejó devastada, pero decidió apoyar.

“ A mí me pidió: ‘Mamá, yo me quiero ir con mi papá’. Entonces, el papá está en Acapulco. Yo estoy acá (Ciudad de México). Entoces fue un momento de: ‘Claro que no, yo soy tu mamá’”, recordó en Netas Divinas.

El exesposo de la conductora revela el motivo IG: @reinaiglesias

Pese a reconocer que las palabras de su hijo la hicieron sentir la “peor mamá” y vivir como “un zombie”, decidió respetar su decisión, y actualmente el joven vive con su papá, pero continuamente viaja a la Ciudad de México.

“Se me cayó el mundo, sentí que era la peor mamá del mundo, me quería morir, sentí que me partí por la mitad, sigo sintiéndolo”, agregó.