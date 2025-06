Ernesto D’Alessio enfurece con reporteros por incómoda pregunta sobre la salud de su madre: “No lastimen la imagen de una señora”

Ernesto D'Alessio tuvo un tenso encuentro con periodistas en la Ciudad de México. (Fotos: @ernestodalessio, Instagram / @saleelsoltv, X)

Fiel al carácter que su madre, Lupita D’Alessio, inmortalizó en el escenario como 'La leona dormida’, Ernesto D’Alessio salió en su defensa ante recientes rumores sobre su salud. El cantante fue abordado por reporteros durante un evento en la Ciudad de México y no dudó en responder con firmeza cuando una periodista sugirió que la intérprete habría necesitado oxígeno durante su presentación en el Zócalo capitalino, en mayo pasado.

“¿Dónde está la toma donde toma oxígeno? No, no, no… tú dijiste que tomaba oxígeno y que se sentó, enséñame la toma. ¿Dónde está con oxígeno? Muéstrala y te comento al respecto”, exigió Ernesto con tono tajante, visiblemente molesto ante lo que consideró una falta de rigor informativo.

Ernesto D’Alessio salió en defensa de su madre, ante recientes rumores sobre su salud. (Foto: @saleelsoltv, X)

Aunque la reportera intentó justificar su pregunta aludiendo a testimonios de colegas, D’Alessio cortó por lo sano y desmintió cualquier versión que insinuara un quebranto en la salud de la artista. “Estaba perfectamente bien, esos son mitotes de los medios de comunicación, no todos, algunos... No le entren al mitote, es falso eso. No es cierto. Acabo de cantar con ella en Pachuca antier y está perfectamente bien”, afirmó.

Pide respetar la trayectoria de su madre

El también actor y cantante hizo un llamado a los medios para respetar la trayectoria de su madre, quien ha dedicado más de cinco décadas a la música. Aseguró que estas especulaciones solo dañan la imagen de una figura que se mantiene activa y en control de su vida y carrera.

Lejos de cualquier alarma, Ernesto reveló que Lupita D’Alessio ya dejó en orden su testamento y definió con claridad cómo quiere ser recordada. En entrevista para el programa Sale el Sol, explicó que su madre no desea homenajes póstumos, ni ceremonias públicas que exhiban su imagen.

Además, en caso de que instituciones culturales quieran rendir tributo a su legado, ha pedido expresamente que sus hijos no participen en esas actividades, decisión que han aceptado.

El cantante precisó que el patrimonio de Lupita D’Alessio se dividirá en partes iguales entre sus tres hijos —él, Jorge y César-, y subrayó que ella se encuentra tranquila, enfocada en su vida artística y emocionalmente en paz.

A sus 70 años, la llamada 'Leona dormida’ continúa marcando pauta, no solo por su voz potente y su historia sobre el escenario, sino también por la claridad con la que ha decidido enfrentar el futuro. Según su hijo, no hay lugar para homenajes innecesarios ni para rumores infundados.

Ernesto precisó que el patrimonio de Lupita D’Alessio se dividirá en partes iguales entre sus tres hijos: él, Jorge y César. Fotos: RS)