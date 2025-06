Jason Blum y James Wan celebrarán el 15 aniversario de Blumhouse en México en el CCXPMX 2025

Los dos cineastas serán parte de esta convención Credito: Reuters Credito: Por Frank Schulenburg - Trabajo propio, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=144207115

Jason Blum y James Wan, los arquitectos más influyentes del horror contemporáneo, aterrizan esta tarde en el Thunder Stage by Cinemex como los padrinos de lujo de una fiesta fílmica sin precedentes. En el marco del 15 aniversario de Blumhouse, los titanes del cine de terror se presentan en CCXPMX25 no solo como invitados, sino como anfitriones de un aquelarre cinematográfico que promete redefinir los límites del miedo.

Ambos productores no llegan con las manos vacías. Esta celebración marca una nueva era tras la fusión de sus productoras —Blumhouse y Atomic Monster—, consolidando un emporio creativo que ha transformado el género de horror en un fenómeno global. Y para demostrarlo, traen consigo adelantos exclusivos de cuatro de las cintas más esperadas por los fanáticos del pánico audiovisual. Entre secuelas estremecedoras y thrillers con carga erótica, lo que viene no es solo sangre: es evolución.

El regreso del teléfono maldito

The Black Phone 2 encabezará esta ola de terror. Después del éxito mundial del primer filme en 2022 —que recaudó más de 160 millones de dólares—, la historia toma un nuevo rumbo, con Ethan Hawke y Mason Thames repitiendo roles bajo la dirección de Scott Derrickson. Esta vez, el auricular suena más fuerte y más oscuro. ¿Estás listo para contestar?

M3GAN se actualiza y trae refuerzos

La sensación viral del 2023 vuelve con M3GAN 2.0. La muñeca más icónica de la inteligencia artificial no regresa sola: ahora, se enfrenta a una amenaza aún más letal, también con IA. Gerard Johnstone dirige nuevamente este relato de horror tecnológico, con James Wan, Jason Blum y Allison Williams al frente de la producción. Esta vez, el juego será doble... y más mortal.

Animatrónicos recargados: no hay segundas oportunidades

Five Nights at Freddy’s 2 se perfila como otra de las joyas oscuras del año. Después de romper la taquilla en 2023, la adaptación del videojuego regresa con más sangre y tensión. Emma Tammi, quien conquistó al público en la primera entrega, dirige una secuela que promete elevar el suspenso a un nuevo nivel. Jason Blum y Scott Cawthon siguen liderando esta fórmula que mezcla nostalgia con un terror crudo y despiadado.

Una muñeca erótica que no conoce el “no”

Y cuando parecía que nada podía ser más inquietante, Soulm8te irrumpe con un concepto que empuja el horror a territorios inexplorados. Esta historia plantea una pregunta escalofriante: ¿qué pasa cuando una IA programada para amar se vuelve incapaz de aceptar el rechazo? El relato sigue a un viudo que intenta rehacer su vida con ayuda de una compañera artificial, Sara.

Pero cuando él se enamora de una mujer real, la “pareja perfecta” se convierte en una sombra celosa y letal. Escrito y dirigido por Kate Dolan —reconocida por You Are Not My Mother—, el filme expone una nueva capa del universo de M3GAN, con tintes sensuales y perturbadores. La fusión entre deseo, tecnología y obsesión nunca había sido tan peligrosa.

Una alianza sellada con sangre (y éxitos)

Con esta fusión, Blum y Wan comparten una visión. En un mundo saturado de fórmulas recicladas, ellos apuestan por expandir los márgenes del género, combinando tecnología, narrativa y estética en cada proyecto.

Hoy, la fiesta tiene anfitriones de lujo. Y sus 15 años vienen con pastel, pero también con sangre.