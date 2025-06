“En gustos se rompen géneros y en chiles también”: Adrián Uribe explora junto a ‘El Vitor’ el picante en docuserie de ViX

Adrian Uribe platicó con Infobae México sobre su primer documental. (ViX)

Adrián Uribe estrenó su primera serie documental “Al Chile”, un proyecto que recorre diferentes países y ciudades con el fin de descubrir el lado más picante de la gastronomía.

De la mano de su emblemático personaje, ‘El Vitor’, el comediante se embarca en una aventura para conocer el fascinante universo del chile, uno de los regalos más importantes de América para el mundo.

A través de “Al Chile”, ‘El Vitor’ recorrerá desde CDMX hasta la India, pasando por Estados Unidos, Jalisco, Sonora, Puebla, Oaxaca y Yucatán, todo con el propósito de descubrir cómo el picante ha influenciado diversas culturas y cocinas a nivel mundial.

(ViX)

“En gustos se rompen géneros y en chiles también”, dice Adrián Uribe sobre su primer documental

En entrevista para Infobae México, Adrián Uribe compartió detalles sobre su nuevo proyecto para ViX, el cual es su primer documental, y lo mejor, es que lo realiza junto a uno de los personajes que lo ha caracterizado a lo largo de su trayectoria.

Para el actor y comediante, el hecho de que ‘El Vitor’ forme parte de la producción representa una forma de quitarle seriedad al documental y darle un toque diferente sin dejar de ser un tema importante, pues el picante es algo que caracteriza a los mexicanos.

Adrián Uribe habla sobre su primer documental junto a su emblemático personaje "El Vitor" Crédito: ViX

Sin embargo, considera que el hecho de explorar un elemento tan importante le permitió cambiar su percepción, pues existen muchas cosas que desconocía, y el convivir con chefs y personalidades de Internet amplió su conocimiento.

“Me enteré de cosas que no sabía, pensé que el chile había nacido en México y no, llegó a México y aquí lo hicimos nuestro; o por ejemplo que el chile más picante no es de México”, expresó.

Adrián Uribe habla sobre su primer documental junto a su emblemático personaje "El Vitor" Crédito: ViX

Por otra parte, debido a que como todo mexicano el picante es una parte fundamental de muchos de sus platillos, Uribe compartió que ahora que tuvo la oportunidad de viajar a otros países y ciudades se dio cuenta de que no significa lo mismo.

“Creo que lo que caracteriza al chile mexicano justo es cómo lo preparamos, esa sazón, esas salsas, esas variantes que le damos, eso es lo que le da la riqueza, y es lo que hace diferente al chile mexicano”, agregó.

Adrián Uribe habla sobre su primer documental junto a su emblemático personaje "El Vitor" Crédito: ViX

Pese a que los mexicanos se caracterizan por el picante, señaló que en su recorrido para crear la docuserie se percató de que no todos lo consumen y utilizan de la misma manera.

“Cada persona tiene su propia idea de como es el picante. Yo creo que en justos se rompen géneros y en chiles también”, comentó entre risas.

Adrián Uribe habla sobre su primer documental junto a su emblemático personaje "El Vitor" Crédito: ViX

Finalemte, compartío que la serie, creada y producida por Mike Palafox, es un proyecto completamente distinto a los que antes había realizado, pues representa su primer documental con uno de sus personajes más importantes.

“Es un proyecto que rompe con todo lo que he hecho en los más de 30 años que llevo decicandome a esto”, concluyó.

Adrián Uribe habla sobre su primer documental junto a su emblemático personaje "El Vitor" Crédito: ViX