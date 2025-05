¿Qué pasó con Grupo Fugitivo? La versión de la historia que involucra al “M-40”, líder de Los Metros en Reynosa

El grupo musical habría sido contratado para una fiesta privada organizada por una célula del Cártel del Golfo. (Anayeli Tapia/Infobae)

Cuatro días después de que se reportara la desaparición de cuatro integrantes del Grupo Fugitivo y su representante legal, una agrupación de música norteña originaria de esta ciudad fronteriza, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJE) confirmó el hallazgo de cinco cuerpos, presuntamente pertenecientes a los músicos, y además se señaló que Los Metros, una célula del Cártel del Golfo estarían detrás del crimen.

Las alertas se encendieron la noche del domingo 25 de mayo, cuando Francisco Xavier Vázquez Osorio, José Francisco Morales, Nemesio Antonio Durán Rodríguez, Víctor Manuel Garza Cervantes y el representante legal del grupo, Livan Edyberto Solís de la Rosa, fueron vistos por última vez mientras se dirigían a bordo de una camioneta negra a un evento privado en la colonia Riberas del Río.

Minutos antes, ya se habían presentado en otro lugar de la ciudad, en la colonia Riberas de Rancho Grande.

La desaparición fue reportada formalmente ante la Fiscalía durante la noche del lunes 26, aunque desde temprano, familiares y amigos comenzaron a difundir alertas en redes sociales y grupos de mensajería instantánea al perder contacto con los músicos.

Grupo Fugitivo. (Instagram)

El martes 27 de mayo, las fichas de búsqueda circularon de forma oficial, mientras se registraban protestas en Nayarit, donde era originario un músico, tanto frente al Palacio Municipal de Reynosa como en el puente internacional que conecta la ciudad con Pharr, Texas.

Integrantes del gremio musical, familiares y vecinos exigían a las autoridades acelerar la búsqueda. Ese mismo día, la camioneta GMC negra en la que se trasladaban los músicos fue localizada abandonada en la colonia La Cañada, sin los logotipos identificativos del grupo musical.

Esa jornada también marcó un punto de inflexión en las indagatorias. Gracias al cruce de información obtenida por cámaras de videovigilancia del C5 y análisis de geolocalización telefónica, las autoridades lograron ubicar un predio en las inmediaciones de la colonia Aquiles Cerdán, señalado como el posible punto final del trayecto de los músicos.

Fue ahí, en una ladrillera ubicada cerca del basurero del ejido Los Longoria, donde el miércoles 28 por la mañana un operativo conjunto entre la Guardia Estatal, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía estatal localizó cinco cuerpos calcinados.

Foto: Fiscalía de Tamaulipas

La zona ha sido identificada en otros casos como sitio de exterminio utilizado por grupos del crimen organizado. En el lugar, además del hallazgo forense, las autoridades detuvieron a nueve personas señaladas como presuntos responsables del crimen. A estos personajes los identificaron como miembros de Los Metros. También fueron aseguradas nueve armas de fuego y dos vehículos.

De acuerdo con el fiscal estatal, Irving Barrios Mojica, el terreno continúa bajo procesamiento pericial para determinar con precisión las circunstancias de la muerte.

Según explicó en rueda de prensa, las víctimas habrían sido privadas de la libertad alrededor de las 22:00 horas del domingo, mientras se dirigían al segundo evento del día. Posteriormente, habrían sido trasladadas al predio donde finalmente fueron asesinadas.

El nombre de “El Fayuka” emerge

Junto con los hallazgos forenses, surgieron versiones extraoficiales que apuntan a un móvil pasional como detonante del asesinato múltiple.

Según información publicada por Zeta Tijuana, los músicos de Grupo Fugitivo fueron contratados para amenizar una fiesta organizada por Los Metros. La organización del evento habría estado a cargo de un líder criminal identificado como “R-8”.

"El Fayuka" es identificado como jefe de Los Metros en Reynosa. (X/@FuriaNegra77|Especial)

Estas versiones extraoficiales apuntan que el crimen habría sido motivado por un altercado entre Ulises Raga Ortiz, alias “El Fayuka”, “Metro 40” o “M-40″, presunto líder de la facción Los Metros del Cártel del Golfo en la zona centro de Reynosa, y uno de los músicos, supuestamente por una escena de celos.

Las mismas fuentes, citadas por Zeta Tijuana, indican que el propio Cártel habría decidido “entregar” a El Fayuka como único responsable del escándalo, buscando desactivar la atención mediática que se disparó en la región tras los hechos.

Aunque medios locales han reportado que Ulises Raga habría sido capturado nuevamente tras el hallazgo de los cuerpos, su nombre aún no aparece en el Registro Nacional de Detenciones (RND).

Cabe apuntar que Ulises Raga Ortiz ya era una figura conocida en el mapa criminal de Tamaulipas. Fue detenido el 10 de octubre de 2023, tras intensos enfrentamientos armados con elementos de la Guardia Estatal en las colonias Unidad Obrera y Las Brisas.

En aquella ocasión, fue acusado de haber ordenado el asesinato de dos policías estatales y de coordinar la destrucción de 14 sitios de videovigilancia del sistema C5i mediante el uso de maquinaria pesada y armas largas. Al momento de su aprehensión, se le aseguró una camioneta con blindaje artesanal y fusiles de asalto, y fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República. Desde entonces, su situación jurídica ha permanecido opaca.

Familias de músicos rechazan versión de la Fiscalía

Las madres de los cinco jóvenes desaparecidos aseguran que no han sido notificadas por las autoridades del hallazgo de sus hijos sin vida. Crédito: Facebook

A pesar del anuncio oficial, familiares de los músicos desaparecidos han cuestionado la veracidad de la información difundida por la fiscalía. A través de redes sociales y en entrevistas con medios locales, han asegurado no haber sido notificados formalmente, no haber visto los cuerpos y, sobre todo, no haber proporcionado muestras de ADN que respalden científicamente la identificación de los restos.

“Si fuera así, con los primeros que se hubieran comunicado sería con cada uno de nosotros, que somos las familias de cada uno de ellos (…) Cuando nosotros sepamos que es verídico, ya confirmado, que nosotros estemos ahí, haremos un video”, expresó una allegada de Víctor Manuel Garza Cervantes, uno de los músicos desaparecidos.

Otras madres de las víctimas denunciaron que, al encontrarse afuera de la Fiscalía estatal para exigir información, funcionarios les dijeron directamente que no sabían nada del caso. Las mujeres aseguraron que han estado presentes durante las búsquedas y que no han recibido ninguna comunicación oficial, a pesar de los anuncios realizados en conferencias de prensa.

“Queremos saber por qué Fiscalía dice que mi hijo está muerto, no saben si es él, no tienen mi ADN, no lo he visto”, reclamó una de las madres. Otra familiar agregó: “Vamos a hacer lo que sea por encontrarlos, ni modo, no vamos a esperar sentadas aquí afuera, tenemos que buscarlos y encontrarlos vivos”.