“La Trilogía del Kaos”: todo sobre la celebración del ska en la Arena CDMX

Sekta Core, Royal Club y Out of Control Army unen fuerzas para un concierto histórico. (La Trilogía del Kaos)

La Arena Ciudad de México será el escenario de un histórico encuentro generacional que celebra lo mejor del ska mexicano. Bajo el título “De la calle a la arena: Trilogía del Kaos”, tres bandas emblemáticas de este género se reunirán para ofrecer un espectáculo que resalta la evolución y resistencia de este movimiento musical.

La alineación está compuesta por Sekta Core, Royal Club y Out of Control Army, cada una representando una etapa fundamental en la historia del ska en México. Este evento promete ser una noche de música y memoria colectiva, donde tres generaciones tanto de fans y músicos convergerán en una gran fiesta.

En entrevista con Infobae México, Jorge Salcedo (Sekta Core) y Rafael Montoya (Royal Club) dieron a conocer más detalles sobre cómo surgió la idea de unir fuerzas para presentar la “Trilogía del Kaos”. De igual manera adelantaron que los fans podrán disfrutar de una noche inolvidable de música.

“De la calle a la arena: Trilogía del Kaos” llegará a uno de los recintos más grandes de la capital. (De la Calle a la Arena: Trilogía del Kaos)

Según explicó Montoya, el evento busca romper con la percepción de inaccesibilidad que muchas personas tienen sobre este tipo de recintos, considerados exclusivos o costosos. La intención, afirmó, es acercar su música a los seguidores que los han acompañado durante tres décadas.

“Tenemos muchas vivencias, muchas historias, cariño, tenemos este respeto. Y pues coincidimos regularmente en eventos. Entonces dijimos, ¿por qué no nos unimos? Y llevamos nuestros shows a lugares en donde la gente difícilmente tiene acceso“, comentó Rafa.

El músico también enfatizó que el objetivo principal de esta unión es agradecer y retribuir a su público por todo a lo largo de su carrera. “Entonces, nuestra idea fue esa, de llevar esta alianza de bandas hermanas al público que nos sigue desde hace 30 años. Es nuestra raza, nuestro público al que le debemos todo", explicó.

Por su parte, Jorge Salcedo, integrante de Sekta Core, expresó su entusiasmo y señaló que este recinto destaca por estar diseñado específicamente para espectáculos, lo que garantiza una experiencia de alta calidad tanto para los artistas como para el público.

El evento coincide con un momento especial en la trayectoria de las bandas. (La trilogía del kaos)

“Es una arena especial para shows, especial para conciertos de eventos deportivos. Entonces, la acústica, las pantallas, la acomodación de los lugares está para que todos disfruten”.

“También tratamos de mantener los precios lo más cercanos posibles a la realidad. No se pueden bajar tanto porque hay que rentar el lugar, pero se trató de llegar a un punto en el que se pudiera solventar todo. Queremos llevar la misma calidad e interpretación a todos los escenarios. Para nosotros ninguno es más chico ni más grande, pero tampoco podemos negar que nos emociona estar aquí, nos emociona mucho", aseguró.

De igual manera compartió sus reflexiones sobre lo que representa este evento para el ska mexicano y el movimiento cultural que lo rodea. “Creemos que este es el momento justo para hacer esto en base a lo que está pasando en el movimiento”, señaló.

“Vamos todos a tomar la Arena. ‘De la calle a la arena’, ¿no? Ese es el eslogan y esa es una realidad, porque no solo las bandas, sino también el público”, afirmó Salcedo, destacando la conexión entre los músicos y los fans como pilares de esta celebración.

El vocalista recalcó que este show busca congregar a quienes han sido parte activa de la escena a lo largo de los años. “No es que estemos apelando a que ahora vaya la gente que escucha música clásica. Estamos apelando a que los mismos que vamos a todas partes, ahora vayamos a este lugar. Suena bien bonito y hecho un desastre, como siempre, para pasarla bien todos”, añadió con el humor que caracteriza a los referentes del ska.

El evento, además, coincide con un momento especial en la trayectoria de las bandas. Salcedo recordó los más de 30 años de Sekta Core y Royal Club en la música, junto con los 10 años de Out of Control Army. “El año pasado cumplimos 30 años; este año, 31. Lo mismo Royal Club, 30 o 31, y Out of Control Army, 10. Esto es parte de los festejos de la escena y del movimiento”, puntualizó.

Boletos, zonas y precios para la Trilogía del Kaos

Negro: 628 pesos

Verde: 691 pesos

Amarillo: 753 pesos

Cap diferentes: 816 pesos

Morado: 816 pesos

Cancha 2: 879 pesos

McCormick: 879 pesos

Banco Azteca: 879 pesos

Zona Mega: 879 pesos

Zona Miniso: 879 pesos

Azul: 879 pesos

Zona Boing: 1,004 pesos

SP Platino: 1,004 pesos

Zona Pepsi: 1,004 pesos

Cancha 1: 1,004 pesos

Zona Mercado Libre: 1,004 pesos

Zona Toyota: 1,004 pesos

Zona Elektra: 1,004 pesos

Zona Zapata: 1,004 pesos

Naranja: 1,004 pesos

SP Platino VL: 1,004 pesos