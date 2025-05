Shanik Berman explica por qué Christian Nodal nunca se casó con Cazzu ni con Belinda pero sí con Ángela Aguilar

Ángela Aguilar y Christian Nodal se casaron semanas después de iniciar su relación (Foto: Infobae México/Jovani Pérez)

La relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal no deja de dar de qué hablar, especialmente después de su repentino matrimonio.

Recordemos que la boda de los intérpretes de Dime cómo quieres tuvo lugar poco después de que iniciaran su noviazgo, un hecho que ha desatado críticas y especulaciones en torno a la pareja y su decisión de formalizar su unión en un periodo tan breve.

El romance entre Nodal y Ángela comenzó en un contexto que ya de por sí captaba la atención mediática. Antes de iniciar esta relación, Nodal había puesto fin a su vínculo con la cantante argentina Cazzu, quien es madre de su hija, Inti. Este antecedente dio pie a rumores sobre una posible infidelidad por parte del cantante, una versión que tanto Nodal como Ángela han desmentido de manera contundente.

Y a su vez, la relación de Cazzu (con quien al parecer nunca tuvo intención de casarse) con Christian Nodal empezó poco tiempo después de que terminara la relación amorosa de él con Belinda. Con la intérprete de Ni Freud, ni tu mamá sí que hubo rumores de boda, aunque nada se concretó.

Nodal: la razón de la boda con Ángela Aguilar

Aunque la actriz le dejaba en claro que ‘no’, el cantante no dudaba en insistir bajo el argumento de que “todo mundo quería verla embarazada de él”. Crédito: IG @belindapop

Ante el contexto de las intensas relaciones de Christian Noda, la gente se pregunta: ¿por qué la boda con Ángela Aguilar ocurrió tan rápido? ¿y por qué Nodal nunca se quiso casar ni con Belinda ni con Cazzu?

Recordemos que, cuando Nodal andaba con Belinda, se viralizó un video donde él le insiste a ella que tengan un hijo, pero la cantante le dice que primero necesita un anillo de matrimonio. Nunca se casaron ni tuvieron hijos, pero aquel video dejó evidencia de que ambos tenían expectativas diferentes de la relación.

Por otro lado, la relación con Cazzu fue distinta: Nodal advirtió en diversas entrevistas que deseaba tener un hijo con la argentina, cosa que terminó por ocurrir.

Shanik revela esto sobre Nodal y sus amores foto: Captura de pantalla/Unicable

Shanik Berman parece tener la respuesta del porqué Nodal sí se casó con Ángela Aguilar y no con las demás. En Todo para la mujer, la periodista aseguró:

“Nunca se enamoró de Cazzu, por eso no se casó con Cazzu, por eso no se casó con Belinda. Ella (Belinda) siempre le dijo ‘primero nos casamos’, él decía ‘la gente quiere que tengamos un hijo,’ y ella decía ‘primera casarnos’, pero él no se quiso casar. Al siguiente día se quiso casar con el amor de su vida, con Ángela Aguilar, que tiene todo el ángel del mundo”