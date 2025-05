Ángela Aguilar confiesa que todo el mundo le dijo que Christian Nodal era el “equivocado”, excepto estas personas

Ángela Aguilar contó detalles de su relación (@angela_aguilar_)

En una reciente entrevista con Pati Chapoy, la cantante Ángela Aguilar abordó diversos temas, incluyendo su relación con su esposo Christian Nodal.

Durante la entrevista, Pati Chapoy aprovechó para indagar sobre las opiniones que recibió Ángela Aguilar al iniciar su relación con Nodal. La conductora preguntó si alguien cercano a la cantante le había advertido que él podría ser “el equivocado” en alusión a su más reciente canción).

Ángela Aguilar respondió con franqueza: “Creo que todo el mundo me dijo que era el equivocado, excepto en mi familia, ellos no”. Este comentario dejó entrever que, aunque hubo dudas externas, su círculo familiar siempre apoyó la relación.

A pesar de los rumores y las críticas que han rodeado su romance, la pareja parece mantenerse sólida. Tanto Ángela Aguilar como Christian Nodal continúan su relación y se muestran más unidos que nunca, dejando claro que los comentarios externos no han afectado su vínculo.

Aunado a esto, la joven reveló detalles sobre la canción “El equivocado”, aclarando que esta no fue escrita pensando en Nodal, a pesar de lo que muchos, incluido él mismo, habían asumido.

Según explicó Ángela Aguilar, la confusión sobre la inspiración detrás de la canción llegó incluso a su pareja. “Mi marido también pensó, pero no”, comentó la cantante, dejando claro que Nodal no se sintió decepcionado al saber que no era el protagonista de la composición. Aguilar destacó que ambos comprenden bien su papel como intérpretes, lo que les permite separar su vida personal de su trabajo artístico.

La intensa relación de Christian Nodal y Ángela Aguilar

La reciente relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal ha captado una notable atención mediática, especialmente tras la revelación de que ambos contrajeron matrimonio. La boda ocurrió poco tiempo después de que comenzaran su noviazgo, lo que ha generado una ola de críticas y especulaciones en torno a la pareja.

El inicio del romance entre Nodal y Ángela estuvo rodeado de circunstancias que incrementaron el interés público. Nodal había terminado recientemente su relación con la cantante argentina Cazzu, quien además es madre de su hija, Inti, antes de comenzar su noviazgo con Ángela. Este contexto alimentó rumores sobre una posible infidelidad por parte de Nodal, una acusación que tanto él como Ángela han negado de manera categórica.

La controversia no solo se ha centrado en la rapidez con la que la pareja formalizó su relación, sino también en las reacciones de terceros involucrados. En este sentido, Cazzu ha sido objeto de especulaciones sobre si algunas de sus canciones recientes contienen mensajes indirectos dirigidos a Nodal o Ángela. Sin embargo, la cantante desmintió estas interpretaciones, afirmando que cualquier coincidencia es completamente fortuita. En declaraciones públicas, Cazzu expresó:

“No me da bronca nada, yo no la juzgo. No me da bronca nada de ella, no tengo ningún sentimiento negativo hacia ninguno de ellos. De hecho me encanta, si ellos son felices me encanta”.