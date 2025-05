Señalan a Carlos Rivera por negarse a cantar en boda gay celebrada en su propio hotel: “Discriminación”

Carlos Rivera acusado de negarse a cantar en una boda homoparental, generando controversia sobre su postura hacia la comunidad LGBTQ+ (Foto AP/Marco Ugarte, archivo)

Una reciente controversia envuelve al cantante Carlos Rivera, quien ha sido acusado de negarse a cantar en una boda lésbica celebrada en Casa Huamantla, un edificio histórico en Tlaxcala que pertenece al artista y que se utiliza para eventos sociales.

Según declaraciones de Jovina Morteo, una de las novias, el intérprete rechazó participar en la ceremonia, lo que ha generado críticas y cuestionamientos sobre su postura frente a la comunidad LGBTQ+.

De acuerdo con información proporcionada al periodista Javier Ceriani, Jovina Morteo y su pareja, Ale, eligieron Casa Huamantla como el lugar para su boda, celebrada tras cerrar el trato el 11 de febrero de 2024.

La pareja esperaba que Rivera interpretara su canción “Que lo nuestro se quede nuestro” como vals, una sorpresa que Jovina había planeado para su esposa.

Aunque el valor exacto de la Casa Huamantla no ha sido revelado, su importancia histórica y su belleza arquitectónica sugieren que su adquisición representó una inversión significativa por parte de Carlos Rivera. Foto: @zullymntzsolo, Ig

Sin embargo, el equipo del cantante respondió que Rivera no realiza presentaciones de una sola canción y que, en caso de aceptar, el mínimo sería una hora de actuación. A pesar de que las novias estaban dispuestas a contratarlo bajo esas condiciones, la producción del artista indicó que su disponibilidad dependería de su agenda, ya que podría encontrarse en gira.

Jovina relató que, durante su estancia en Casa Huamantla, el personal del lugar les comentó que Rivera había estado presente días antes de su llegada y que regresó justo después de que ellas se marcharon.

Según la novia, esta coincidencia fue interpretada como un intento del cantante por evitar cualquier interacción con ellas.

Además, señaló que, aunque los trabajadores del establecimiento fueron amables en todo momento, Rivera no se acercó a la pareja ni mostró interés en su evento, lo que calificó como una actitud poco profesional para un empresario que administra un lugar destinado a celebraciones.

La pareja organizó su boda en Casa Huamantla, un edificio histórico en Tlaxcala propiedad de Carlos Rivera y destinado a eventos sociales (Instagram/@casahuamantla)

La situación se tornó más delicada cuando, semanas después de la boda, la pareja descubrió imágenes de Carlos Rivera cantando en la fiesta de una pareja heterosexual, lo que contradijo la impresión inicial de que el artista no participaba en eventos sociales.

Según Jovina, una persona que trabaja en Casa Huamantla les confirmó que Rivera se negó a cantar en su boda porque no quería ser asociado con la comunidad LGBTQ+, debido a las especulaciones mediáticas sobre su orientación sexual.

“Él se comunica y me dice ‘Carlos Rivera no cantó en su boda porque no quería que lo ligaran con absolutamente nada gay, nada que tuviera que ver con gente homosexual por toda la historia que los medios le han sacado a él, que es gay o que no es, en fin”, mencionó Jovina.

La pareja descubrió que Carlos Rivera cantó en una boda heterosexual, lo que alimentó señalamientos de discriminación hacia eventos LGBTQ+ (Recorte)

En sus declaraciones, Jovina expresó su decepción y calificó la actitud del cantante como discriminatoria. “Él elige dónde cantar, pero por discriminación es muy fuerte. Él es libre de cantar donde quiera, sí, a lo que no tiene derecho es a invisibilizar a nadie, y eso fue lo que el señor hizo con nosotras y con nuestra boda”, afirmó.

La novia también compartió capturas de pantalla de las conversaciones con el equipo de Rivera, en las que se evidencia su interés por contratarlo y las respuestas que recibieron.

El evento, que tuvo un costo superior a los 500 mil pesos, dejó a la pareja con un sabor amargo debido a la ausencia del cantante, quien era una parte importante de la sorpresa planeada.

Las novias ofrecieron contratar a Carlos Rivera por una hora, pero su participación dependía de la disponibilidad por compromisos de su gira (AP Foto/Berenice Bautista)

Jovina concluyó sus declaraciones señalando que la experiencia fue “una triste y decepcionante realidad”, y lamentó que un artista de la talla de Carlos Rivera no haya mostrado apoyo a su celebración.

La polémica ha generado un debate en redes sociales y entre los seguidores del cantante, quienes han cuestionado su postura frente a la diversidad y la inclusión. Hasta el momento, Rivera no ha emitido declaraciones públicas sobre el incidente.