Ellos son los políticos de oposición que no votarán en la Elección Judicial: “No seré parte de esta farsa”

La elección al Poder Judicial se realizará por primera vez este domingo 1 de junio, en medio de señalamientos en contra de diversos candidatos por presuntos nexos con el crimen organizado, críticas por la difusión de un supuesto ‘acordeón’ y llamados a no votar.

A esto último se suma que varios políticos de la oposición han expresado abiertamente no votarán por ninguno de los cargos de la elección, en su mayoría de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN).

¿Qué políticos de oposición no votarán en la Elección Judicial?

Jorge Romero

El dirigente nacional del PAN afirmó que el no le pedirá a la ciudadanía no participar, pues señaló que el partido creen la democracia.

Sin embargo, enfatizó que él no votará, al considerar que hacerlo sería respaldar un proceso que cuestiona la independencia del Poder Judicial.

“No voy a invitar a no votar, porque en el PAN creemos en la participación y la democracia. Pero no podemos respaldar un proceso que pone en duda la independencia de la justicia.

“Yo no votaré, pero no me voy a quedar callado. Las familias mexicanas merecen un poder judicial en el que sí se pueda confiar”, escribió en su cuenta de X.

Xóchitl Gálvez

La excandidata presidencial del PAN, PRI y PRD señaló que tampoco votará, asegurando que participar sería legitimar un proceso cuyo resultado se decidió por dedazo del Poder Ejecutivo.

“Está por desaparecer la división de poderes con la elección judicial. No seré parte de esta farsa. Participar sería legitimar un proceso que ya se decidió por dedazo desde el Ejecutivo”, se lee en una publicación reciente en la misma red social.

Marko Cortés

El 23 de abril pasado, el senador Marko Cortés anunció que no participará en la elección de jueces, magistrados y ministros programada para el próximo 1 de junio, un hecho histórico en México.

Su decisión surgió tras las declaraciones del legislador petista Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Cámara Alta, quien denunció posibles vínculos entre ciertos candidatos y el crimen organizado.

En declaraciones ante medios de comunicación, Cortés afirmó que considera el proceso viciado desde su origen, argumentando que participar en este constituiría una forma de avalar lo que previamente ha denunciado.

Ricardo Anaya

Ayer, el coordinador del PAN en el Senado dijo que tampoco participará en los comicios, aseverando que “bajo ninguna circunstancia” será parte de “ese vulgar fraude”.

“Mi posición personal, por ningún motivo bajo ninguna circunstancia voy a ser parte de este atraco, no acudiré a ese vulgar frade y por lo tanto no saldré a votar este domingo.

“Es gravísimo lo que va a ocurrir este domingo, termina la República como la conocíamos y Morena tendrá el control total del Poder Judicial, compartido con el narco, por que habrá algunos jueces, entre ellos el abogado el z40, es decir gente que trabaja para los narcos que son candidatas y candidatos a jueces y magistrados”, dijo en conferencia de prensa desde la Cámara Alta.

Finalmente, mientras estaba acompañado de diversos legisladores panistas, reiteró que no participarán en la elección.

“No participaremos por lo tanto en ese vulgar fraude en la mal llamada elección judicial”, concluyó.

Alejandro Moreno

El presidente nacional del PRI y senador calificó la elección del Poder Judicial como “la farsa más grande que se ha hecho en este país”.

Aseguró que dicha elección es una simulación orientada a destruir la independencia del sistema judicial y someterlo al control del gobierno encabezado por Morena, al que acusa de autoritario y advirtió que este proceso marca un avance hacia lo que considera un régimen dictatorial.

“Nosotros no vamos a participar en la farsa de la elección del Poder Judicial. Es, sin duda, la farsa más grande que se ha hecho en este país.

“Es una simulación para destruir el sistema judicial y someterlo al control del gobierno autoritario de Morena. Cada día estamos un paso más cerca de la dictadura”, escribió en su cuenta de X.