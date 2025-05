Pati Chapoy reaparece con Ángela Aguilar en medio de rumores sobre una crisis de salud: “Está preocupada”

De cuerdo con periodistas de la agencia Kadri, las frecuentes ausencias de la presentadora del programa ‘Ventaneando’ se deben a que está bajo un tratamiento médico. (Fotos: @chapoypati, Instagram)

Voluntaria e involuntariamente, la periodista Pati Chapoy domina la agenda y la conversación en redes sociales. En los últimos días, la salud de la titular de Ventaneando ha sido de interés público, debido a que con frecuencia se ha ausentado de los foros de televisión.

Los rumores en torno a supuestos problemas de salud surgieron luego de que fotorreporteros de la agencia Kadri señalaran en su programa de YouTube que la presentadora está bajo tratamiento médico.

Pati Chapoy se ha ausentado de Ventaneando en semanas recientes. (X: Ventaneando)

Pati Chapoy reaparece junto a Ángela Aguilar

“La señora Patricia Chapoy, supuesta y alegadamente, al parecer tiene una enfermedad que, gracias a Dios, no es mortal ni preocupante. Pero la señora, por cómo se mueve, por cómo es, está sumamente preocupada. Supuesta y alegadamente, podría estar padeciendo esta enfermedad que se llama vitiligo”, dijo el ‘Lobo’, como se hace llamar uno de los reporteros de la agencia.

Sin dar por ciertas las versiones que surgen del entorno más cercano de la periodista, sostuvieron que sus participaciones en Ventaneando están condicionadas por un estricto procedimiento médico: “Nos han dicho que cada que acude, la meten en una cama como de bronceado que suprime las células inflamatorias y estimula la producción de melanocitos. Es una enfermedad que se puede presentar en todo el cuerpo”.

Según agencia Kadri, Pati Chapoy inició un tratamiento médico para atender primeros síntomas del vitiligo. (Foto: Kadri, YouTube)

En medio de los rumores, Pati Chapoy compartió en redes sociales un emotivo encuentro que sostuvo con la cantante Ángela Aguilar, con motivo de una entrevista exclusiva para su canal de YouTube.

Chapoy publicó un video del detrás de cámaras del encuentro. En el clip, la periodista saluda a Eva Mendoza, abuela materna de la intérprete. Luego, se funde en un abrazo con Ángela Aguilar, quien expresa su felicidad por coincidir.

Cabe destacar que en el audiovisual no se distinguen rastros cutáneos asociados al vitiligo, ni se observa que la presentadora intente ocultar partes de su cuerpo.

Problemas de salud en ‘Ventaneando’

Hasta el momento, Pati Chapoy no se ha pronunciado públicamente sobre los rumores en torno a su supuesta enfermedad. Sin embargo, antecedentes recientes han contribuido a que las especulaciones cobren fuerza en X —antes Twitter.

En febrero pasado, la muerte de Daniel Bisogno sacudió a la audiencia y al equipo que hace posible Ventaneando, especialmente a Pati Chapoy, quien fue su maestra y protectora.

Bisogno falleció dos años después de enfrentar desafíos de salud que iniciaron con una ruptura de várices esofágicas. En septiembre de 2024, recibió un trasplante de hígado tras ser diagnosticado con falla hepática irreversible. Sin embargo, semanas después del procedimiento, contrajo una bacteria que ocasionó que su salud colapsara el pasado 20 de febrero.

Durante su convalecencia y después de su fallecimiento, otros conductores de Ventaneando enfrentaron problemas de salud. En septiembre pasado, Mónica Castañeda se ausentó varios días tras contagiarse de COVID-19. Hace unas semanas, Linet Puente encendió las alarmas al aparecer en pantalla usando equipamiento médico para medir su ritmo cardiaco.

A través de un video difundido en las redes sociales del programa, explicó que se trataba de un proceso preventivo: “Lo que hace es checar cómo están las cuestiones del corazón, porque resulta que ya tengo varios meses sin sentirme tan bien. Se me baja mucho la presión; a cada rato hemos tenido que llamar a la gente de aquí para que me ayude a tomarla, y sí la he tenido bastante baja”, indicó la presentadora.

¿Qué es el vitiligo?

El vitiligo es una enfermedad autoinmune de la piel caracterizada por la pérdida de pigmentación en ciertas áreas del cuerpo. Esta condición ocurre cuando las células responsables de producir melanina (melanocitos) son destruidas por el propio sistema inmunológico, lo que provoca la aparición de manchas blancas irregulares en la piel. Aunque no causa dolor ni es contagiosa, puede afectar emocionalmente a quienes la padecen, debido a los cambios visibles en su apariencia.

El vitiligo puede aparecer en cualquier parte del cuerpo, incluyendo rostro, manos, brazos, pies y áreas genitales. Su causa exacta se desconoce, aunque se asocia con factores genéticos y autoinmunes. Existen distintos tipos, como el segmentario (afecta solo una parte del cuerpo) y el generalizado (manchas dispersas en varias zonas).

Aunque no tiene una cura definitiva, hay tratamientos que pueden mejorar la apariencia de la piel, como terapias con luz, medicamentos tópicos y procedimientos quirúrgicos.

El vitiligo es una enfermedad autoinmune de la piel caracterizada por la pérdida de pigmentación en ciertas áreas del cuerpo. REUTERS/Monicah Mwangi