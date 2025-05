Michelle Rubalcava ventila despido masivo de Gustavo Adolfo Infante y lanza dardo contra su ex jefe

(Foto: Getty Images) (Foto: Instagram/@michrubalcava)

Michelle Rubalcava y Gustavo Adolfo Infante han protagonizado una de las enemistades más mediáticas de los últimos años. Ambos coincidieron en el programa de Imagen De Primera Mano, proyecto del que el ahora youtuber salió en 2020, por diferencias irreconciliables con Infante.

Hace unos días, Rubalcava avivó las tensiones con su exjefe al ventilar que el periodista despidió a todo su equipo de trabajo, argumentando un pobre crecimiento de su canal de YouTube.

Michelle Rubalcava arremete contra Infante

Durante una transmisión en la plataforma de videos, Michelle Rubalcava dijo que una persona cercana al periodista le informó del despido masivo. Rubalcava detalló que Infante habría enviado un audio al chat de trabajo, donde externó que se veía obligado a prescindir de los servicios de editores, gestores de redes sociales, reporteros y colaboradores debido al nulo crecimiento orgánico de su canal.

Fiel a su estilo, Michelle Rubalcava compartió la noticia lanzando un dardo contra Infante, a quien imitó en tono de burla. Luego, en un tono más serio, criticó al comunicador.

Para el youtuber, la razón del estancamiento del canal se debe a la impopularidad de la que goza Gustavo Adolfo Infante:“Dios mío, si el canal no sube, es porque es Gustavo Adolfo Infante quien no lo hace subir. Está de narcisista, echándole la culpa a otros de que no tiene éxito en YouTube”, indicó.

Aunque reconoció la trayectoria de su excompañero en De Primera Mano, afirmó que su estilo no es compatible con las redes sociales:“Si no tienes éxito en YouTube es porque no te quieren. Seguramente debe tener sus fans, el señor tiene mucha trayectoria, pero podrás llevar todas las exclusivas del mundo, podrás llevar a todos los invitados, podrás llevar a todas las entrevistas, pero si no tienes el carisma ni el conecte con la gente, difícilmente va a poder sobresalir en esto”.

Así surgió su enemistad

De Primera Mano inició transmisiones en julio de 2017. Su primera alineación la integraban Gustavo Adolfo Infante, la presentadora Mónica Noguera y dos caras nuevas en la televisión nacional: Alexia Almeida y Michelle Rubalcava.

En 2020, Imagen dio a conocer a través de un comunicado la salida de Michelle Rubalcava del programa. Aunque en un principio su desvinculación se planteó como una decisión acordada, Rubalcava reconoció en otros espacios que su relación con Infante era mala.

De acuerdo con el periodista, la fractura se terminó de dar debido a la postura crítica que adoptó durante una entrevista en vivo con Karla Panini y Américo Garza, una de las parejas más controvertidas de la farándula.

Por su parte, Infante hizo duras acusaciones contra Rubalcava:“Hay uno aquí que dice que yo lo corrí y demás. Si yo les contara por qué se fue: por las borracheras que se pone y porque le empieza a tirar la onda a los ejecutivos de esta empresa. Por eso se fue Michelle Rubalcava, esa es la verdad”.

Michelle Rubalcava negó la versión de Infante y sostuvo que el periodista pidió su cabeza ante los directivos del canal. Desde entonces, ambos comunicadores han protagoniza