La futbolista juvenil Atziri Galeana, de 15 años, falleció en pleno partido en Michoacán

"Enviamos nuestras más sinceras condolencias a la familia Galeana Valencia".

El pasado 24 de mayo, en el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, una menor de edad perdió la vida durante la final del torneo femenil Juvenil entre los equipos Toriz y Chivas, siendo este último, el equipo al que pertenecía la jugadora.

De acuerdo con la página de Facebook “La Femenil Lzc”, medio dedicado a realizar fotografía deportiva de futbol femenil en la región, no se habrían contado “con los servicios médicos necesarios para garantizar la integridad y bienestar de las jugadoras”. El partido se disputó a una temperatura de 34 grados centígrados, no obstante no se ha determinado la causa oficial de su muerte.

Tras el suceso, se suspendió el encuentro, sin embargo los demás cotejos continuaron con normalidad.

De acuerdo con usuarios de redes sociales, el partido estaba planeado para llevarse a cabo a las 18:00 horas, pero hubo un cambio repentino en el horario lo que hizo ladelantarse a las 16:00 horas.

La Liga Deportiva de Guacamayas se pronuncia tras la muerte de la menor de edad en el Campo número 1.

La final del torneo se llevó a cabo en el campo 1 de la Unidad Deportiva Municipal. Durante el minuto 27 del segundo tiempo, la jugadora con el número 14, Atziri Galeana, de 15 años de edad se desplomó a la mitad del campo, donde convulsionó según refirieron testimonios de los presentes. Tras esperar, paramédicos de protección civil llegaron a la cancha para realizar maniobras de RCP, debido a la ausencia del pulso, fue trasladada a un hospital, sin embargo, más tarde se confirmó su muerte.

Familiares y asistentes exigieron la renuncia del presidente de La Liga Municipal del Fútbol de Lázaro Cárdenas Michoacán, puesto que tras el suceso, continuaron con los demás partidos, dándole prioridad a las premiaciones como parte del protocolo. En un primer momento, no se le dio atención a las demás jugadoras.

Durante un partido de fútbol varonil, se dedicó un minuto de silencio por la muerte de la menor. Horas después La Liga Municipal suspendió todas las actividades de la jornada dominical. La Fiscalía General de Michoacán abrió una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades.

Persisten temperaturas superiores a los 40°C

Directivos, personal docente, administrativos y alumnado de la Esc. Sec.Fed.Num.1 Ricardo Flores Magón se une a la pena que embarga a familiares y amigos de Atziri Ledif Galeana, deseando pronta resignación a familiares y amigos. CRÉDITO :Facebook/9 La hora del Chile.

A pesar de las lluvias, la ola de calor prevalece. Las temperaturas oscilan entre los 40°C y 45°C en los siguientes estados para este domingo 25 de mayo: Sonora, Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Campeche y Yucatán.

De acuerdo con la Coordinación de Protección Civil y SMN se recomienda evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 y las 17:00 horas; mantenerse hidratado constantemente, utilizar ropa ligera y colores claros; así como no dejar a niños ni mascotas dentro de vehículos.