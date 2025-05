Operativo de rescate desata en enfrentamiento y deja siete detenidos en Morelia, Michoacán

No se reportaron víctimas mortales tras el enfrentamiento armado al sur de Morelia (Foto: Guardia Civil Michoacán)

El estado de Michoacán cerró el fin de semana con un hecho violento en el municipio de Morelia, donde se registró un enfrentamiento entre un grupo de civiles armados y autoridades estatales tras un operativo de rescate.

Los hechos ocurrieron en la madrugada de este domingo 25 de mayo en la zona sur de Morelia. cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Policía Municipal y Fiscalía General del Estado (FGE) desplegaban un operativo de seguridad.

Durante estos actos, las autoridades lograron rescatar a una joven que se encontraba privado de su libertad. Aunque su identidad se mantuvo bajo reserva, se confirmó la detención de siete presuntos involucrados.

“Fue liberado un joven víctima de secuestro y detenidas siete personas por su posible relación con los hechos”, dio a conocer la FGE en un breve comunicado compartido en sus redes sociales.

Se presume que los siete detenidos en Morelia están vinculados a otros hechos delictivos, además de secuestro (Foto: SSP Michoacán)

Las autoridades indicaron que, durante este operativo de rescate, se registró un enfrentamiento armado entre sujetos desconocidos y fuerzas de seguridad. De manera preliminar no se reportaron víctimas mortales ni personas lesionadas; no obstante, se aseguraron armas de fuego (no se detalló la cantidad).

“Se continúan con los actos de investigación a efecto de determinar la relación de los detenidos en otros hechos cometidos en la entidad“, agregó la FGE. Esto debido a la posibilidad de que los agresores formen parte de un grupo criminal implicado en otros actos ilícitos.

Si bien las autoridades no mencionaron el nombre de la agrupación delictiva, señalaron que su zona de operación, además de Michoacán, también abarca el Estado de México y Morelos, entidades con las que colinda.

Hasta la publicación de esta nota, el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, no se ha pronunciado por lo ocurrido. La Policía de Morelia tampoco ha emitido un comunicado al respecto.

Dos policías municipales de Tingüindín fallecieron tras el enfrentamiento armado (Foto: Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán)

Narcobloqueos en Michoacán

Estos hechos sucedieron luego de que se registraran diversos bloqueos carreteros en la entidad, debido a un despliegue militar que comenzó a tempranas horas del sábado 24 de mayo y se extendió a Buenavista.

Tras estas acciones, se reportaron bloqueos con quema de vehículos en las carreteras Apatzingán-Buenavista y Buenavista-Peribán. A la par, en el municipio de Tingüindín se desplegó un operativo tras un ataque perpetrado por civiles armados y dirigido a agentes locales.

Lo anterior dejó a dos policías fallecidos y uno más herido. Se presume que estos actos de violencia fueron realizados por presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), según reportes de Quadratín. No obstante, esta información aún no ha sido confirmada.