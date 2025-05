¿Quién le dio dinero a Valeria Márquez para abrir el salón de belleza donde fue asesinada?

Valeria Márquez tenía un salón de belleza (IG: @valeria__marquez)

El asesinato de Valeria Márquez, una joven de 23 años conocida por su actividad en redes sociales y su emprendimiento en el sector de la belleza, ha conmocionado a la comunidad de Zapopan, Jalisco, y al público digital.

El ataque ocurrió mientras Valeria realizaba una transmisión en vivo a través de TikTok desde su negocio, Blossom The Beauty Lounge, ubicado en la colonia Real del Carmen.

El agresor ingresó al establecimiento y disparó contra Valeria frente a los espectadores que seguían la transmisión en tiempo real. Este hecho quedó registrado en video, lo que ha provocado una intensa discusión en redes sociales, donde se han viralizado imágenes del ataque y se han generado múltiples especulaciones sobre los posibles motivos detrás del crimen.

Valeria Márquez revela quién le dio dinero

La joven fue asesinada en Zapopan | crédito:TikTok/desconocido_hoy

Valeria Márquez había compartido previamente en redes sociales detalles sobre su trayectoria como emprendedora. En un video que ha resurgido tras su muerte, la joven relató cómo logró establecer su salón de belleza.

Explicó que, aunque había ahorrado una cantidad significativa de dinero, no era suficiente para concretar su proyecto, por lo que decidió pedir un préstamo a su padre. Este apoyo financiero le permitió abrir Blossom The Beauty Lounge, el lugar que meses después se convertiría en el escenario de su trágico asesinato.

El caso ha generado una ola de indignación y tristeza entre los seguidores de Valeria y la comunidad local, quienes han expresado su consternación por la violencia que terminó con la vida de una joven emprendedora. Además, el hecho de que el ataque haya ocurrido durante una transmisión en vivo ha añadido un nivel de impacto que ha amplificado la atención mediática y social en torno al caso.

Valeria Márquez fue asesinada el 13 de mayo dentro de su salón de belleza en Zapopan mientras realizaba una transmisión en vivo. (Anayeli Tapia/Infobae)

A pesar de que el padre de Valeria le prestó dinero para emprender, parece ser que no tenían la mejor relación. En otra transmisión en vivo, la joven contó sobre las fuertes discusiones que tenía con su papá.

“La última vez nos mentamos la madre pero feo, feo, literal. De que ‘tú no me vas a venir a mandar, ‘ah pues yo tampoco a ti’, ‘que te vale madre la vida, si esto le faces a tu papá qué no le haces a otra gente desconocida’”.

Y contó: “No me quiso pagar la escuela, imagínate si le pido para comer, ¿tú crees que me va a dar dinero? No, hombre. A veces recibes más apoyo de otra gente que de tu propia familia".