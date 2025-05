Alejandra Capetillo comparte las primeras imágenes de su boda con Nader Shoueiry en México; sí están sus papás|Video

(Crédito : Hacienda Zotoluca // IG: @alecapetillo)

Alejandra Capetillo sorprendió a sus seguidores de redes sociales tras compartir las primeras imágenes del lugar en donde celebrará su boda religiosa con Nader Shoueiry.

Y es que no solo mostró cómo luce la Hacienda Zotoluca (ubicada en Apan, Hidalgo) horas antes de que se lleve a cabo la ceremonia, también compartió un emotivo momento que vivió con su padre, Eduardo Capetillo, cuando llegó al lugar.

“Empieza un fin de semana que jamás se me olvidará“, escribió en Instagram.

La modelo compartió las primeras imágenes del lugar. IG: @alecapetillo

El video comienza cuando la modelo e influencer mexicana entra a la hacienda a bordo de un automóvil negro que conducía su famoso papá y en los asientos traseros se puede ver a sus hermanos menores, los mellizos Daniel y Manuel.

Posteriormente, Alejandra Capetillo presumió la habitación en donde pasó sus últimas noches como soltera. Cabe recordar que ya contrajo nupcias con Nader Shoueiry por vía civil en España.

Por último, la influencer aparece en un balcón de la hacienda bailando con su esposo.

Alejandra Capetillo y Nader Shoueiry (Foto: alecapetilloga)

(IG: @eduardocapetillog)

Algo que llamó la atención de los internautas es que Bibi Gaytán brilló por su ausencia en el video. Cabe recordar que tanto la actriz como su esposo desataron controversia por no asistir al enlace civil de su hija debido a un compromiso laboral, los únicos que se presentaron fueron los hermanos mayores de la modelo, Eduardo Capetillo Jr. y Ana Paula Capetillo.

Alejandra Capetillo comparte detalles de su pre-boda

Tras publicar el video en su cuenta oficial de Instagram, la modelo grabó una historia en donde confesó que el viernes 23 de mayo se celebró una pre-boda en el lugar y, pese al desvelo, se levantó temprano para editar el material y compartilo con sus seguidores.

En Hidalgo se encuentra este espacio exclusivo donde contraerá matrimonio la pareja crédito : Hacienda Zotoluca

“Mírenme, toda hinchadita del día siguiente, pero yo me levanté para editar ese video. Yo sé que tengo que disfrutar y desconectarme, pero se los juro que hasta ayer era como ‘a las hermanas no les he enseñado nada’”, comentó.

Sobre la fiesta, comentó que se le pasó demasiado rápido, pero la disfrutó mucho rodeada de sus seres queridos más cercanos y prometió que muy pronto mostrará imágenes del eventos.

“No saben lo bien que la pase, estuvo impresionante”, concluyó.