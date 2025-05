Abogado de Vica Andrade reacciona a las acusaciones de Bárbara de Regil sobre Memo del Bosque

El abogado lamentó que se busque dañar la memoria de Memo del Bosque con ese tipo de acusaciones. Fotos: IG: @vica_tica - barbaraderegil - cuartoscuro

Bárbara de Regil compartió en el programa Secretos de Parejas que vivió acoso por parte del productor Memo del Bosque cuando apenas estaba empezando su carrera.

De acuerdo con la actriz de Rosario Tijeras, los hechos habrían ocurrido en la oficina del productor, quien intentó besarla sin su consentimiento.

“Sentí mucho asco.. .Si me lo llega a hacer alguien, me sentiría indignada. En ese momento sentí asco, miedo”, contó en el programa transmitido por Canela TV.

Además, agregó que al rechazar la acción de Memo del Bosque perdió la oportunidad de ser parte del proyecto en el que en ese entonces estaba interesada.

“Supe que por no seguir el beso no conseguí el trabajo”, sentenció.

La actriz contó lo que vivió con Memo del Bosque en "Secretos de Pareja". Fotos: Memo del Bosque y Bárbara de Regil

Abogado de Vica Andrade reacciona a las declaraciones de Bárbara de Regil

Desde el el estreno de Secretos de Parejas varias de las declaraciones por parte de los famosos han causado gran impacto en el mundo del entretenimiento y se han vuelto virales.

Por lo que las palabras de la protagonista de Lalola no tardaron en generar intriga en los espectáculos, tanto que el abogado de Vica Andrade, viuda de Memo del Bosque, se postuló al respecto.

"Nada más ruin y cobarde que tratar de ensuciar la impecable reputación de alguien quien no está para defenderse. Que quede claro, la calumnia, la difamación y la injuria tienen consecuencias legales”, escribió en una publicación de Instagram.

Abogado de Vica Andrade reacciona a las declaraciones de Bárbara de Regil. (Instagram / Captura de pantalla)

Hasta ahora, se desconoce si la familia de Memo del Bosque emprenderá acciones legales contra la actriz de 37 años; sin embargo, algunos internautas no aprobaron las acusaciones por parte Bárbara de Regil, dado que el productor falleció el pasado 7 de abril.

Bárbara de Regil habla sobre las fuertes acusaciones que hizo en Secretos de Pareja

Después de que sus declaraciones acapararon la atención de los medios de comunicación, la actriz de series y películas concedió una entrevista para De primera mano.

Según la intérprete, el programa se grabó desde hace algunos meses, situación que lamenta, pues le hubiera gustado que sus palabras fueran escuchadas por el productor y demostrar que no tiene miedo.

“Este programa se filmó en noviembre, yo no sabía que se nos iba a ir al cielo, y eso es algo que siento muchísimo y que me pesó también porque me hubiera gustado que viera que no me dio miedo y que lo dije, pero ya no se logró”, expresó.

La actriz aseguró que no busca dañar a la familia del productor. (Canela TV, YouTube)

Ante las críticas que ha recibido, enfatizó que su intención nunca ha sido generar daño en la familia del productor, sino compartir su versión de los hechos.