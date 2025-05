Secretos de Pareja: dónde ver gratis el reality con Julián Gil, Poncho de Nigris y Bárbara de Regil

(Canela.TV)

Julián Gil se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales tras compartir detalles sobre su ruptura amorosa con Marjorie de Sousa, así como su versión sobre algunos escándalos que ha enfrentado la actriz en los últimos años.

“Conoces a la persona cuando te divorcias, dicen. En mi caso creo que lo complicado, lo que pasó y sigue pasando tiene que ver mucho con el cimiento que tiene que haber en una relación, de amor, y en el caso de nosotros eso no existió, era una amistad”, contó en ‘Secretos de Pareja’.

El galán de telenovelas no solo acusó a su expareja de agresión, también señaló que sus fotografías virales con Gabriel Soto dieron pie al divorcio de su colega con Geraldine Bazán.

La pareja se casó en secreto a finales de 2024 en Puerto Rico. Credito:IG/Julian Gil

“Cuando nos peleamos ella me pegó, me agarró,me acuerdo que me tiró toda la ropa por la ventana ahí Miami, me agarró a golpes, me rompió toda la camiseta; eso terminó ahí”, contó.

Aunque las declaraciones de Julián Gil sorprendieron al público mexicano, no fueron las únicas que dieron de qué hablar, pues en ese mismo programa Poncho de Nigris confesó que hace muchos años le gustaba Angélica Vale y le robó un beso.

Eso no es todo, al final del primer capítulo se muestra un adelanto de los conflictos que sucederán a lo largo de la temporada.

(IG: @ponchodenigris)

¿Quiénes participan en ‘Secretos de Pareja’?

Julián Gil y Valeria Marín

Poncho de Nigris y Marcela Mistral

Fernando Schoenwald y Bárbara de Regil

Bernardo Flores y Sury Sadai.

Fernando, Mika de Regil y Bárbara de Regil (Ig barbaraderegil)

¿Dónde ver gratis ‘Secretos de Pareja’?

El programa se estrenó el pasado 15 de mayo en la plataforma de streaming Canela.TV y cada jueves se estrenará un nuevo capítulo.

La plataforma es completamente gratis, por lo que solo basta tener un dispositivo con acceso a internet para poder disfrutar de este y otros programas exclusivos.