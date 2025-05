Bárbara de Regil acusa a Memo del Bosque de acoso pero lamenta su muerte: “No vio que tomé valor y que lo dije”

La actriz contó su historia. Fotos: Memo del Bosque y Bárbara de Regil

Durante una grabación del reality show Secreto de Parejas, la actriz Bárbara de Regil reveló un episodio de acoso que vivió al inicio de su carrera, señalando al productor Memo del Bosque como el responsable.

El incidente habría ocurrido en la oficina del productor, quien intentó besarla sin su consentimiento. Estas declaraciones, que forman parte de un proceso personal de la actriz, fueron grabadas en noviembre del año pasado, meses antes del fallecimiento de Memo del Bosque, ocurrido el 7 de abril debido al cáncer.

Bárbara de Regil contó que el episodio le generó una profunda incomodidad. “Sentí mucho asco... Si me lo llega a hacer alguien, me sentiría indignada. En ese momento sentí asco, miedo”, afirmó.

La actriz también mencionó que, tras rechazar el avance del productor, perdió la oportunidad de obtener el trabajo que buscaba en ese momento. “Supe que por no seguir el beso no conseguí el trabajo”, aseguró.

A Bárbara de Regil le hubiera gustado de Memo del Bosque viera su denuncia

En una entrevista posterior con el programa De Primera Mano, Bárbara de Regil compartió que años después del incidente se reencontró con Memo del Bosque en la boda del actor Alexis Ayala.

Aunque tuvo la intención de confrontarlo, decidió no hacerlo para evitar arruinar la celebración de su amigo. La actriz subrayó que su decisión de hablar sobre este tema no busca dañar a nadie, sino que forma parte de un proceso personal de sanación y empoderamiento.

Aunado a esto, la actriz lamentó que el productor no haya podido escuchar sus declaraciones, ya que falleció antes de que el programa saliera al aire.

“Este programa se filmó en noviembre, yo no sabía que se nos iba a ir al cielo, y eso es algo que siento muchísimo y que me pesó también porque me hubiera gustado que viera que no me dio miedo y que lo dije, pero ya no se logró”, expresó.

Además, manifestó su pesar por la pérdida de Memo del Bosque, tanto por su familia como por la imposibilidad de que él conociera su versión de los hechos:

“Cuando se fue al cielo dije chin por su familia y chin tambien porque no lo vio, no vio que tomé valor y que lo dije”.

La actriz concluyó sus declaraciones reiterando que su intención no es generar daño, sino compartir su historia como parte de un proceso de valentía y reflexión.