Jay de la Cueva desmiente vender chelas y ser el más chambeador del Vive Latino: “No quería sobreexposición”

Jay de la Cueva desmiente vender chelas y ser el más chambeador del Vive Latino. (Vive Latino)

Jay de la Cueva se convirtió en el héroe inesperado del pasado Vive Latino 2025 al aparecer múltiples veces en el escenario. En redes sociales se corrió la voz, acompañado de imágenes y videos de sus múltiples proyectos musicales, lo que de inmediato le granjeó el sobrenombre del “más chambeador”o de “la máquina del fokin chambeo”.

Sin embargo, es meses después que el vocalista de Moderatto ha roto el silencio para referirse por primera vez a los varios comentarios y halagos que se hicieron en su contra.

Además también prestó unos segundos para analizar cuáles fueron sus memes favoritos que circularon en rede sociales por aquella ocasión.

Dice la leyenda...

Jay de la Cueva se convierte en Memes porque se supo la de chambear en el Vive Latino 2025. (Capturas: X)

Jay de la Cueva se convirtió en tendencia cuando figuró en el cartel del Vive Latino 2025 con su proyecto como solista; pero también porque apareció junto a su padre en el proyecto conjunto llamado The Guapos; y finalmente fue el vocalista sustituto de la banda Molotov (de la cual es fundador) en ausencia de su frontman original, Tito Fuentes.

No obstante, la leyenda se hizo más grande cuando muchos juraron verlo como tecladista y corista en otros muchos actos, acompañando a grandes artistas. Finalmente la historia fue que de la Cueva participó en más de cinco actos durante el fin de semana lo que lo convirtió en el artista más chambeador del festival.

Para ese momento los memes ya habían hecho lo suyo. El músico se convirtió en trabajador del Oxxo, vendedor de tamales a las afueras del Estadio GNO Seguros e incluso vendedor de cervezas en las inmediaciones del evento.

Jay de la Cueva se declara inocente

Jay de la Cueva poses at the 25th Annual Latin Grammy Awards in Miami, Florida, U.S., November 14, 2024. REUTERS/Marco Bello

Durante su reciente aparición con el podcaster Gusgri, Jay de la Cueva aseguró que no participó en más actos que los primeros tres confirmados.

“Es una mentira, un meme. No existió porque yo fui a tocar con mis bandas. Comienza el line up del Vive Latino y se concreta por mi equipo de trabajo que toquemos un día, una nueva banda que tengo que se llama The Guapos, y otro día tocar por primera vez en el Vive Latino como solista”, dijo.

El cantante, músico y productor, aseguró que incluso Los Ángeles Azules lo invitaron a tocar con ellos en una colaboración, pero negó la invitación ya que no quería abusar de los escenarios.

“Me invitaron Los Ángeles Azules por la colaboración que llevo haciendo con ellos mucho tiempo. Incluso mi equipo pensó en no tener una sobreexposición. Entonces dijimos nada más The Guapos y Jay de la Cueva. Luego se venía haciendo una negociación para que pudiera regresar a tocar a Molotov y se presta a que debute en el Vive Latino”, contó.

La banda se inspiró en el glam rock de los ochenta para crear su estilo único (Jay de la Cueva: Marlem Suárez/ Infobae México)

Finalmente el frontman de Moderatto explicó que únicamente se centró en esas tres presentaciones y nada más. Pero apreció con gracia y cariño los memes.

“Solamente fueron tres presentaciones, no toqué de invitado con ninguna banda, eso es mentira. (Sobre los memes) mi favorito es uno en el que estoy yo con una persona trabajando en el Oxxo con mi cara y otro que estoy vendiendo chelas, pero no toqué con nadie”, puntualizó.

Y así termina el meme de Jay de la Cueva con la camiseta del trabajo puesta. Si bien al parecer todo se trató de una leyenda urbana, quedan en nosotros los gratos recuerdos y momentos lindos que vivimos viendo y comentando los múltiples memes que bautizaron al cantante como “la máquina del fokin chambeo”.