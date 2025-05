¿Ella no la escribió? Ángela Aguilar revela la historia de su canción “El Equivocado”

Este tema forma parte del nuevo disco que la cantante está por estrenar. (@premiolonuestro)

Después de un periodo prolongado de ausencia en los medios de comunicación, Ángela Aguilar ha vuelto a aparecer públicamente, esta vez en una entrevista con Mariano Osorio, donde abordó aspectos importantes de su vida personal y profesional.

Durante la conversación, la artista habló sobre la nueva etapa que atraviesa en su carrera musical y acerca de una de sus canciones más recientes, la cual ha generado especulaciones sobre si está dedicada a Christian Nodal.

La cantante compartió detalles sobre el proceso creativo detrás de su canción “El Equivocado”. Explicó que recurrió a amigos y amigas para encontrar inspiración y apoyo en la creación de esta canción. “Yo trato de conocer con personas con las que siento una conexión. Yo le escribí a mis amigas, a mis amigos, de que... necesito una canción. Échame la mano”, expresó.

Explicó que recurrió a amigos y amigas para encontrar inspiración y apoyo en la creación de esta canción. (@angela_aguilar_)

“Yo no trabajo nada más así, al azar. Entonces yo le digo a Omar, quiero una canción de este tipo y le dije de qué quería que se tratara. Quiero que se trate de un amor, pero de un amor que solamente tú entiendes, algo que sea muy tuyo, una canción muy íntima”, detalló.

La hija de Pepe Aguilar reveló que inicialmente mantuvo la canción en reserva, hasta que decidió compartirla. Aguilar relató cómo la canción fue motivo de orgullo para Nodal, quien no dudó en presumirla ante su familia.

“Yo la tenía muy guardada, hasta que de repente se la enseñé y él presumía por todos lados, esta canción me la hizo mi esposa”, comentó. Según su testimonio, esta anécdota se convirtió en tema de conversación durante semanas, incluso con su madre. “Te juro que llegaba con mi mamá, y ‘suegrita ¿Ya viste la canción que me hizo mi esposa?’ Esa plática, yo creo que duró dos semanas seguidas”, añadió.

El próximo 28 de mayo, Ángela Aguilar lanzará su nuevo álbum titulado Nadie se va como llegó. Según platicó con el conductor, Mariano Osorio, su padre, Pepe Aguilar, tuvo una reacción contundente al escuchar por primera vez las canciones que forman parte de este trabajo discográfico.

A pesar de que la cantante no confrimó como tal que le escribió el tema a su esposo, el video oficial es porotagonizado por la pareja. (Facebook / YouTube Ángela Aguilar)

La intérprete de “Gotitas saladas” confesó que su padre, conocido por su alto nivel de exigencia, no aprobó dos de los temas incluidos en el álbum, llegando incluso a calificarlos como “basura”.

“Mi papá es muy exigente y su criterio para mí es la ley, yo confío mucho en los años de experiencia que tiene y en el saber que yo no estaría aquí si no me hubiera educado y llevado a sus escenarios, sus pobres fans me tuvieron que aguantar desde los siete años en sus escenarios para poder aprender”, aseguró.