James Wan y Jason Blum en la CCXP México 2025: los maestros del horror tendrán un panel especial

Five Nights at Freddy’s 2 : Después de romper la taquilla en 2023, los animatrónicos de la pizzería regresan “sin segundas oportunidades”. La directora Emma Tammi repite al mando y Scott Cawthon produce junto a Blum.

SOULM8TE: La sorpresa de la tarde: un “thriller tan psicológico como erótico” escrito y dirigido por Kate Dolan (You Are Not My Mother). La premisa presenta a Sara, una muñeca adulta de IA dispuesta a amar… o matar. Wan y Blum producen.