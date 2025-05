Galilea Montijo estaría viviendo el síndrome del nido vacío ahora que ya no vive con su hijo

Galilea Montijo asegura que no ha sido fácil vivir lejos de su hijo. (IG: @galileamontijo)

Cabe recordar que durante un episodio de Netas Divinas, programa que conduce junto a Natalia Téllez, Daniela Magun, Consuelo Duval y Sofía Niño de Rivera, confesó que su primogénito le pidió mudarse a Acapulco, lugar donde reside su exesposo.

El exesposo de la conductora revela el motivo IG: @reinaiglesias

Aunque en un principio la también actriz se negó completamente a la idea, terminó por respetar la decisión de su hijo; sin embargo, reconoce que estar lejos de él ha sido un proceso difícil.

Galilea Montijo confiesa que sufre el síndrome del nido vacío

De acuerdo con la presentadora de La Casa de los Famosos México, desde que se separó de su hijo ha estado experimentado el síndrome del nido vacío.

“Es súper difícil, te entra el síndrome de nido vacío, de ‘¿y mi bebé dónde está?’; es una etapa difícil, pero has de cuenta que yo voy, él viene. Todas las noches estamos en contacto, todo el día. Sé que está ahí y sabe que estoy acá”, compartió.

Galilea Montijo sufre el síndrome del nido vacío. (Instagram: @galileamontijo)

Además, debido a que actualmente Mateo tiene un noviazgo con la joven actriz Tania Nicole, integrante del elenco La CQ: nuevo ingreso, Montijo entiende por qué se han ido incrementado sus visitas a CDMX.

“Como mamá tienes que aprender a respetar las edades, las etapas. Mateo está en una etapa muy linda, los dos tienen 13 años y Nicole es una niña preciosa, súper linda”, explicó.

Finalmente, agregó que no está cerrada a que su hijo regrese a vivir con ella en el futuro, pues sabe que los jóvenes cambian de opinión y solo queda apoyarlos.

“Ahorita está con el papá, el día de mañana seguro se viene para acá, los niños así son. No te queda más que apoyarlos”, concluyó.

Galilea Montijo sufre el síndrome del nido vacío. (IG: @galileamontijo)

Así fue como el hijo de Galilea Montijo pidió vivir con su papá

En semanas anteriores, la presentadora y actriz compartió en el programa de Unicable las palabras que su hijo Mateo utilizó para decirle que quería vivir con su papá y reveló su reacción al escucharlas.

“A mí me pidió:‘Mamá, yo me quiero ir con mi papá’. Entonces, el papá está en Acapulco. Yo estoy acá (CDMX). Entoces fue un momento de: ‘Claro que no, yo soy tu mamá’”, recordó.

Su petición movió varios sentimientos en Montijo, y aunque respetó su decisión, reconoció que se siente “la peor mamá”.

Galilea Montijo sufre el síndrome del nido vacío. (IG: @galileamontijo)