Diego Ruzzarin acusa a Martha Higareda de difundir mentiras sobre el comunismo y hacer propaganda

El politólogo reaccionó a un episodio titulado ‘El comunismo es el futuro o el gran engaño de la historia?’, donde la actriz reflexiona sobre esta ideología sociopolítica. (Fotos: @diegoruzzari, @marthahigareda, Instagram)

La actriz Martha Higareda publicó un nuevo episodio de su programa en YouTube Infinitos, titulado ’¿El comunismo es el futuro o el gran engaño de la historia?’ En el video, expresó una postura crítica hacia esta teoría política y económica, lo que generó una fuerte ola de comentarios negativos, especialmente por parte de expertos y creadores de contenido que cuestionaron su preparación para abordar un tema tan complejo.

Entre las reacciones más virales destacó la del influencer y divulgador Diego Ruzzarin, quien lanzó una respuesta extensa bajo el título ’Desmontando las 40 falacias anti-comunistas del video de Martha Higareda’. Desde los primeros minutos, el creador de contenido dejó claro su punto de vista: “No tiene idea de lo que está hablando”.

Ruzzarin explicó que en un principio el video de la actriz no le despertó mayor interés, pero su constante aparición en redes sociales lo llevó a analizarlo. “Tiene un olorcito a propaganda”, comentó.

Diego Ruzzarin lanzó una respuesta extensa a la actriz bajo el título ’Desmontando las 40 falacias anti-comunistas del video de Martha Higareda’. (Foto: Diego Ruzzarin, YouTUbe)

La acusa de propagandista

El también empresario y filósofo subrayó que su análisis se basó en una premisa clara: “Amable con las personas, duro con las ideas”. Y agregó: “Las ideas no le pertenecen a ella, eso me queda clarísimo. No creo que tenga un background académico de crítica geopolítica o tal vez una formación en filosofía política”.

Uno de los puntos más criticados por Ruzzarin fue la aparición fugaz de la bandera de Estados Unidos al inicio del video de Higareda, lo cual calificó de inmediato como “propaganda yankee”. A partir de ahí, anticipó que el resto del contenido sería “horrible” y “deleznable”.

En otro momento, la actriz aseguró haber realizado una “investigación profunda” sobre el comunismo, lo que provocó la reacción tajante del influencer. Ruzzarin citó uno de los conceptos centrales del video: la afirmación de que el comunismo se basa en “la distribución equitativa de los recursos”, a lo que respondió: “Cien por ciento mentira. Esto es mentira. Ni siquiera llega a ser una mala parafraseada, no es una mala interpretación, es mentira”.

El también conferencista cuestionó que Higareda confundiera términos fundamentales del pensamiento político: “No tiene idea entre la diferencia entre el marxismo, socialismo y comunismo”. Añadió que, en su opinión, el contenido del video parece “basado en un nivel histórico de preparatoria” y elaborado por “una persona que absolutamente no tiene idea de lo que está hablando”.

Finalmente, criticó el enfoque ideológico con el que Martha abre su exposición, en la que hace referencia a la familia y la iglesia como estructuras importantes. Ruzzarin explicó: “Todo eso que está mencionando Martha en el video, la frase con la que empieza sobre la familia y la iglesia, todo eso son superestructuras ideológicas. ¿Pero cómo se forman? Como producto de las bases materiales que la producen. ¿Cuáles son las bases que las producen? Las relaciones naturales de producción: con quién me llevo, cómo consigo”.

La controversia continúa encendiendo el debate en redes sociales, donde miles de usuarios se han sumado a la discusión sobre la validez y profundidad del análisis político presentado por la actriz.

Ruzzarin cuestionó que Higareda confundiera términos fundamentales del pensamiento político. (Fotos: @diegoruzzrin, @marthahigareda, Instagram)