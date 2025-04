La advertencia de Martha Higareda sobre los extraterrestres y sus creencias

La actriz se sinceró en su podcast y reveló su controversial opinión acerca de los ‘seres de otro planeta’. (Instagram/@marthahigareda)

Martha Higareda provocó revuelo en redes sociales tras ciertas declaraciones realizadas en su podcast “Infinitos”, la actriz sorprendió a su audiencia al expresar una visión poco convencional sobre los extraterrestres.

Durante el episodio, Higareda afirmó que no cree en los alienígenas en el sentido tradicional, sino que considera que podrían ser humanos provenientes de otro lugar, pero utilizando tecnología desarrollada en la Tierra. Esta perspectiva, que se aleja de las teorías más comunes sobre la vida extraterrestre, generó reacciones diversas entre su audiencia.

Según explicó la actriz, su hipótesis se basa en la observación de cómo los avistamientos de objetos voladores no identificados (OVNIs) parecen estar relacionados con el nivel de desarrollo tecnológico de la humanidad en cada época.

Martha es conocida por las diversas historias paranormales que ha experimentado. (Captura de pantalla/YouTube)

“Yo siempre he pensado esto: ¿Qué pasaría si es nuestra propia tecnología? ¿Por qué será que cuando los primeros UFO que fueron vistos por ahí de 1950 por qué se ven como tecnología de esa época?, ¿Por qué se ven tan chistosos... hechos de metal que medio vuelan? ¿Cómo? si son seres tan avanzados que han creado estas naves espaciales... que han viajado a través de miles de años luz para llegar aquí”, comentó Higareda.

El comentario de Higareda también pone en discusión cómo la representación de los extraterrestres y los OVNIs ha evolucionado a lo largo del tiempo. Desde mediados del siglo XX, los relatos sobre avistamientos han estado marcados por las características tecnológicas de cada temporalidad.

Por otro lado, Martha señaló que en su opinión, existe la posibilidad de que los seres humanoides asociados con avistamientos extraterrestres no sean lo que parecen. Higareda sugirió que podrían tratarse de creaciones humanas, lo que abre la puerta a teorías sobre simulaciones o manipulaciones relacionadas con estos eventos.

De acuerdo con las palabras de Higareda, la hipótesis de que los OVNIS sean parte de un ataque simulado ideado por instituciones como la NASA es algo que no debería descartarse.

La actriz instó a la audiencia a mantenerse alerta ante esta posibilidad, subrayando la importancia de analizar críticamente la información que se presenta sobre el tema. “¿Qué pasaría si esos mismos seres humanoides son experimentos nuestros? ¿Qué pasaría? Tenemos que estar bien alertas”, expresó, dejando entrever su preocupación por las implicaciones de este tipo de escenarios.

“Yo no comprendo por qué los primeros UFOS que se vieron en la época de 1950. ¿Por qué no se ven como los de hoy? ¿Por qué no se ven tipo Star Treck, de ahora?”, comentó.