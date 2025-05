Inteligencia artificial, clave en la visión de la candidata Zulema Mosri para la SCJN y el sistema judicial

Zulema Mosri busca llegar a la SCJN tras 35 años de trayectoria en el ámbito judicial (Cortesía)

El próximo domingo 1 de junio de 2025 se realizarán la primera elección del Poder Judicial en la historia de México. Entre los 881 cargos que se renovarán el próximo 1 de junio de 2025 se encuentran los nueve puestos para ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cargo al que aspira la magistrada Zulema Mosri.

En entrevista con Infobae México, la candidata número 21 a la Suprema Corte compartió los retos que ha enfrentado al hacer campaña electoral por primera vez en su vida, así como las propuestas que planea implementar en caso de formar parte del grupo de nueve personas que integrarán la Sala Superior del máximo órgano de justicia en el país.

“He vivido una experiencia que nunca me imaginé vivir, he tenido un recibimiento muy lindo por parte de las personas en los municipios, todos los lugares en los que he estado, (...) pero también obvio lo que siempre sucede con algunas de las mujeres que participamos que no estamos exentas de violencia política en razón de género cuando tratan de desacreditar o minimizar nuestro trabajo, nuestra formación”, mencionó.

Zulema Mosri figura con el número 21 en la boleta morada entregada por el INE (Cortesía)

Garantizar la independencia judicial y dar confianza a inversionistas: dos grandes retos para la SCJN

Desde la discusión de la reforma en materia del Poder Judicial una de las más notorias preocupaciones fue la elección periódica de los nueve cargos de la SCJN. Incluso, hubo quienes señalaron que dicho rasgo podría comprometer la independencia judicial, así como las inversiones a largo plazo en el país.

Al respecto, Zulema Mosri reconoció que contrarrestar dichas preocupaciones dependerá de la convicción de cada una de las personas que asuman el cargo en un momento determinado. En tanto, ella apuesta por su conocimiento jurídico en temas relacionados con el desarrollo económico y contra la corrupción para dar certeza a inversionistas en el país.

“Mi compromiso precisamente es con mi trayectoria, con mi formación académica sólida de excelencia, con mi experiencia en estos temas tan importantes para el desarrollo económico (...) necesitamos recuperar la confianza de aquellos que generan inversión y empleo en nuestro país, aquellos que otorgan prestaciones de seguridad social a las personas”, dijo.

El 1 de junio los mexicanos elegirán a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial. (INE México)

Aplicar la Inteligencia Artificial como herramienta auxiliar para la justicia en México

Dentro de las propuestas de la candidata a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contempla la incorporación de la inteligencia artificial, una tecnología con regulaciones poco claras en México, como una herramienta auxiliar para las personas juzgadoras en el país. Según dijo, puede ser útil para analizar casos e identificar vicios o perspectivas aplicables para cada uno, así como agilizar y promover la resolución de los mismos.

“Necesitamos utilizar las tecnologías de la información y del conocimiento, por un lado, para garantizar el acceso a la justicia a las personas (...) la inteligencia artificial como herramienta auxiliar para las personas juzgadoras porque la inteligencia te permite analizar y procesar información mucho más rápido que lo que lo hacemos las personas, los seres humanos”, dijo.

Como ejemplo, mencionó que la inteligencia artificial podría ser empleada para analizar demandas o pruebas con la finalidad de identificar la aplicabilidad de enfoques, como la perspectiva de género, o herramientas de derechos humanos a fin de evitar omisiones.

En el 2027 se renovará la otra mitad de los cargos del Poder Judicial (AP Foto/Eduardo Verdugo)

Ciudadanía debe acudir a las urnas el 1 de junio

El próximo 1 de junio México vivirá un proceso inédito para elegir a las personas que ejercerán 881 cargos del Poder Judicial. Al respecto, Zulema Mosri recordó la relevancia de acudir a las urnas para lograr la renovación satisfactoria de los puestos para personas juzgadoras.

“Estoy aquí muy satisfecha de poder ofrecerle a mi país mi formación, mi conocimiento de que yo quiero darle un valor agregado, elevar por supuesto el prestigio y recuperar la confianza de las personas y de los inversionistas en el poder judicial (...) Yo les diría que recuerden que este primero de junio es importante salir a votar pues por primera vez vamos a elegir a quienes imparten justicia”, expuso.