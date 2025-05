Julián Gil acusa su ex, Marjorie de Sousa, de provocar la infidelidad de Gabriel Soto

(Instagram: @juliangil // @marjoriedsousa)

Julián Gil sigue causando revuelo en Internet desde que comenzó el programa “Secretos de Pareja”, pues ha realizado una serie de confesiones que involucran a su expareja Marjorie de Sousa, quien también es madre de su hijo Matías.

Durante el debut del proyecto transmitido por Canela TV, el actor argentino reveló información inédita sobre su relación con Marjorie de Sousa, lo que generó gran sorpresa entre el público al mencionar una supuesta infidelidad por parte de la actriz.

Según sus declaraciones, el hecho habría sido el motivo principal de la separación de una de las parejas más destacadas del ámbito artístico, y quienes ahora, no han podido limar las asperezas.

Julián Gil habla de supuesta infidelidad por parte de Marjorie de Sousa

Julián Gil recordó uno de los episodios más controvertidos en la vida de su expareja y madre de su hijo; de acuerdo con su versión, la actriz habría desempeñado un papel importante en la separación del matrimonio entre los actores Geraldine Bazán y Gabriel Soto, situación en la que se suele relacionar a Irina Baeva.

“No fue Irina la tercera en discordia, la realidad es que la que destroza ese matrimonio (entre Geraldine Bazán y Gabriel Soto) fue en ese momento (Marjorie de Sousa)”, confesó el actor de 54 años.

Sus palabras causaron gran impacto en los televidentes; sin embargo, eso no fue todo, pues también aseguró que su expareja lo agredió físicamente.

Julián Gil asegura que Marjorie de Sousa lo golpeó

Todo comenzó cuando Poncho de Nigris lanzó un ácido comentario sobre la decisión de tener hijos, lo que detonó que el actor confesara que todo comenzó como una amistad que terminó en una mala relación.

“Conoces a la persona cuando te divorcias, dicen. En mi caso creo que lo complicado, lo que pasó y sigue pasando tiene que ver mucho con el cimiento que tiene que haber en una relación, de amor, y en el caso de nosotros eso no existió, era una amistad”, expresó Gil.

Posteriormente, agregó: “Cuando nos peleamos ella me pegó, me agarró, me acuerdo que me tiró toda la ropa por la ventana ahí Miami, me agarró a golpes, me rompió toda la camiseta; eso terminó ahí”.

Pese a que tuvieron un encuentro años después tras lo ocurrido fuera de México, su relación no logró prosperar, y hasta la fecha se encuentran separados. El actor no ha podido entablar comunicación con su hijo Matías, fruto de su relación con Marjorie de Sousa.