El 70% de casos de tráfico sexual en México involucran a madres biológicas de víctimas, advierte vocera de UNODC

La trata de personas en México se encuentra estrechamente vinculada con las actividades de la delincuencia organizada, según declaraciones de Mira Sorvino, Embajadora de Buena Voluntad de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

En entrevista con Infobae México, Sorvino destacó que combatir a los cárteles de la droga podría ser un paso significativo para reducir este delito en el país. Sin embargo, también subrayó que la trata de personas tiene múltiples facetas, como el tráfico sexual y la explotación laboral, que requieren atención específica.

De acuerdo con Sorvino, un dato alarmante es que aproximadamente el 70% de los casos de tráfico sexual en México involucran a las madres biológicas de las víctimas.

Mira Sorvino, Embajadora de Buena Voluntad de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y miembro del Fondo Fiduciario de Contribuciones Voluntarias de la ONU para las Víctimas de la Trata de Personas. Foto: UNODC México

Este fenómeno refleja una complejidad social que va más allá de la delincuencia organizada. Además, señaló que la explotación laboral doméstica afecta principalmente a personas de origen indígena, quienes, debido a barreras como la falta de documentación, el desconocimiento del idioma o la incapacidad para leer y escribir, se encuentran en una posición de alta vulnerabilidad.

En cuanto a las acciones gubernamentales, Sorvino enfatizó que, aunque ha habido avances en México y otros países como Estados Unidos, la impartición de justicia sigue siendo insuficiente. Según sus declaraciones, menos del 5% de los casos de trata de personas llegan a una sentencia, lo que deja a miles de víctimas sin justicia. También destacó la importancia de la voluntad política para abordar este problema, señalando que las víctimas de trata no suelen ser vistas como un grupo políticamente relevante debido a que no representan un bloque electoral significativo.

La activista mencionó casos emblemáticos como el de Karla Jacinto, una sobreviviente y activista reconocida en la lucha contra la trata de personas, para ilustrar la necesidad de visibilizar a las víctimas. Además, criticó que muchas leyes existentes en México no se aplican de manera efectiva, lo que las convierte en herramientas ineficaces. Según Sorvino, es fundamental no solo mejorar la impartición de justicia, sino también garantizar un cuidado integral y a largo plazo para las víctimas, cubriendo todas sus necesidades.

Violencia e inseguridad siguen afectando a comunidades en México, marcadas por crímenes como feminicidio, abuso y narcotráfico. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En relación con las políticas migratorias de Estados Unidos, Sorvino expresó que estas han contribuido a agravar la situación de la trata de personas. Según explicó, las medidas antiinmigrantes no abordan las causas del problema ni protegen a las víctimas. Por el contrario, estas políticas, que buscan procesar rápidamente a los migrantes y devolverlos a sus países de origen, han generado situaciones en las que menores no acompañados son entregados a adultos sin verificar vínculos familiares, exponiéndolos a riesgos de explotación sexual y laboral.

Sorvino también hizo referencia a un incremento del 25% en los casos de trata de personas reportados en 2024, según un informe previo de la ONU. Este aumento, señaló, pone de manifiesto la necesidad de un enfoque más humano y efectivo para abordar el problema.

Finalmente, Sorvino invitó a la sociedad a involucrarse en la lucha contra la trata de personas, ya sea presionando a los gobiernos para que actúen o realizando donaciones al Fondo Fiduciario de Contribuciones Voluntarias de la ONU para las Víctimas de la Trata de Personas. Según explicó, incluso pequeñas contribuciones pueden marcar una diferencia significativa en la vida de quienes han sido víctimas de este delito.

Mira Sorvino es una actriz estadounidense nacida el 28 de septiembre de 1967 en Nueva York. Es conocida por su destacada carrera en cine y televisión. Ganó el Premio de la Academia y un Globo de Oro como Mejor Actriz de Reparto por su actuación en la película “Mighty Aphrodite” (1995), dirigida por Woody Allen.

Además de su éxito cinematográfico, ha participado en producciones como Romy and Michele’s High School Reunion (1997) y ha trabajado en series de televisión como Hollywood y otras producciones televisivas. Es hija del actor Paul Sorvino y tiene una reputación como activista en diversas causas sociales, incluyendo el movimiento Me Too y la lucha contra la trata de personas.