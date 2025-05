Convocan a mega marcha nacional contra elección judicial el 1 de junio: “No seamos cómplices”

La movilización es organizada por ciudadanos de la organización de México Unido. (X/@DeniseMeadeG)

Usuarios en redes sociales y organizaciones de la sociedad civil hicieron un llamado a la población para realizar una marcha nacional en contra de la elección judicial del próximo 1 de junio.

A dos semanas de llevarse a cabo la primera elección de ministros, magistrados y jueces, integrantes de organizaciones como México Unido se pronunciaron en contra de este proceso que busca renovar cargos del Poder Judicial al asegurar que “se trata de una simulación”.

Uno de los políticos que también se pronunció en contra fue el expresidente Vicente Fox Quesada, quien hizo un llamado a la ciudadanía para no votar el 1 de junio.

“Toda mi vida he llamado a votar, pero el 1 de junio no estarás ejerciendo tu voto, estarás legitimando una falsa (…) No votes, es una farsa y va a operar en contra de todos nosotros y de México. No a la falsa judicial, es un engaño”, escribió en redes sociales.

El expresidente ha criticado en reiteras ocasiones la elección judicial. (X/@VicenteFoxQue)

La principal organización de la sociedad civil que difundió la mega marcha fue México Unido, quien aseguró que esta acción tiene el propósito de no permitir que “la patria se arrodille”.

Es así que han difundido en redes sociales que el próximo 1 de junio la ciudadanía no salga a votar, sino que se unan a la marcha, la cual está prevista para llevarse a cabo en la Ciudad de México a las 11:00 de la mañana y salir del Ángel de la Independencia.

Entre las ciudades confirmadas hasta el momento se encuentran las siguientes:

Aguascalientes, Aguascalientes.

Ciudad de México, CDMX.

Guadalajara, Jalisco.

León, Guanajuato.

Mexicali, Baja California.

Michoacán.

Monclova, Coahuila.

Monterrey, Nuevo León.

Puebla, Puebla.

Querétaro, Querétaro.

Tijuana, Baja California.

(X/@marianabtch)

*Información en desarrollo...