Actrices de ‘Mujeres Asesinas 3′ cuentan todo sobre el estreno de la nueva temporada

La nueva temporada se estrena el 16 de mayo (Foto: ViX)

La serie Mujeres Asesinas vuelve a la pantalla con su tercera temporada, que estará disponible en ViX a partir del 16 de mayo de 2025. Esta nueva entrega, compuesta por ocho episodios, se emitirá semanalmente y continuará explorando las impactantes historias de mujeres que, enfrentadas a circunstancias extremas, terminan cometiendo crímenes.

Esta temporada conserva la esencia de las anteriores, con guiones escritos por Marisa Grinstein, autora del libro en el que se inspira la producción. Cada episodio se centra en mujeres provenientes de diversos entornos sociales, cuyas vidas se ven marcadas por decisiones drásticas que las llevan al asesinato.

El regreso de la serie cuenta con un elenco destacado que incluye a reconocidas actrices como Angelique Boyer, Bárbara de Regil, Mar Sordo, Azul Guaita, Scarlet Gruber, Yare Santana, Cassandra Sánchez-Navarro y Eileen Yáñez. Cada una de ellas interpretará a personajes que enfrentan situaciones límite, transformando sus vidas de manera irreversible.

Elenco adelanta detalles de ‘Mujeres Asesinas 3′

Las actrices nos cuentan todo de la nueva temporada

En entrevista con Infobae México, Mar Sordo, Azul Guaita, Scarlet Gruber, Yare Santana, Cassandra Sánchez-Navarro y Eileen Yáñez nos contaron todo sobre su participación en la tercera temporada.

Eileen Yáñez, quien interpreta a Marta, una mujer que llega al límite por sus hijas, nos cuenta lo difícil pero gratificante que fue encarnar a su personaje:

“Difícil, un personaje en estas circunstancias tiene ciertas particularidades. A veces es difícil ponerse la piel y los zapatos de un personaje que vive tantas circunstancias tan adversas que la empujan a tomar estas decisiones no muy acertadas. Pero es gozoso tambien como actrices, somos afortunadas de mostrar estas distintas realidades”.

Por su parte, Yare Santana, quien da vida a Fátima, confiesa que fue un reto como actriz darle vida a su personaje:

“Es un reto, formar parte de esta familia que lleva un público que tiene historias que son necesarias. Implica una responsabilidad como artistas de enfrentarlas con todo respeto y dedicación para contarlo lo mas verídico posible. Es una fortuna como actrices construir esos personajes tan complejos”.

Mar Sordo, la encargada de contar la historia de Kenya, cuenta:

“Sin duda fue enriquecedor y fácil conectar porque todas tenemos algo por lo que hemos pasado y conocemos a alguien, me conecto mucho con esa parte de ser mujer que sigue doliendo y que vemos todos los días y que a la vez hay muchas información, muchos casos. Yo creo que a mi me dejó muy sensible”.

Las actrices cuentan todo sobre la nueva temporada

Cassandra Sánchez-Navarro, quien protagoniza el primer capítulo de la nueva temporada, nos contó lo que espera que sienta la audiencia con Mujeres Asesinas 3:

“Espero que los asuste, les de miedo y les encabrone como a nosotras lo hizo. Quizás con esa emoción sí va a ser suficiente para hacer un cambio. El quedarnos calladas y esperar que alguien venga a rescatarnos no funcionó y ahora que estamos levantando la voz haciendo marchas no hay tanto cambio, bueno quizás granitos de arena como es Mujeres Asesinas va a ayudar a que eso expanda y ese tipo de cosas ya no sucedan”.

Scarlet Gruber encarna a Nayeli, cuya historia la retó como actriz:

“Yo hice un personaje que sufrió todo tipo de abuso, también de la vida real. Supe un poco cómo abordarla a nivel actoral; sin embargo, Nayeli lo llevó a un extremo que no imaginaba. Me dio impotencia, rabia, me revolvió mucho, recuerdo llegar a casa y estar muy molesta y no entender cómo un caso como el de Nayeli podría ser de la vida real”.

Finalmente, Azul Guaita habló de los micromachismos, que son antesalas del machismo que lleva a mujeres al extremo como las protagonistas de las historias de Mujeres Asesinas:

“Todos los capítulos se basan en algún tipo de violencia y todos vienen con microviolencias, empiezan con microviolencias, y eso es lo más fuerte, que las microviolencias están normalizadas, desde ahí hay que poner un alto”.