Acciones antinarcoterroristas de EEUU tienen en la mira a la élite política de México, advierte David Saucedo

El retiro de visas a políticos mexicanos es una nueva fase de las acciones antinarcoterroristas que el Gobierno de Estados Unidos está implementando contra el crimen organizado mexicano y la clase política que, presuntamente, los defiende, advierte el periodista y analista en materia de seguridad pública, David Saucedo.

En entrevista para esta casa editorial, Saucedo señaló que desde hace años existe un “cierto nivel de indignación” en las dependencias de seguridad de Estados Unidos por los posibles vínculos de políticos mexicanos con el narcotráfico.

“Hay fotografías del exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, con jefes de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); documentos de inteligencia desclasificados por GuacamayaLeaks donde se advierten acuerdos entre los gobernadores de San Luis Potosí y Tabasco con el crimen organizado; Javier May (gobernador de Tabasco) señalando directamente a Adán Augusto López (senador de la República) por fortalecer a la mafia local llamada La Barredora; el propio gobernador de Sinaloa (Rubén Rocha Moya) en tratos y acuerdos con El Mayo Zambada”.

David Saucedo analiza que el retiro de visas entra en las nuevas facultades adquiridas por el Departamento de Estado para frenar la entrada de personajes políticos aliados al narcotráfico a suelo estadounidense:

“En Estados Unidos las dependencias de seguridad están indignadas por el hecho de que la élite política en México se tome fotos, tenga acuerdos, entendimientos con las mafias del narcotráfico en México. Esto llegó a niveles de profunda molestia y tenía que tener consecuencias en algún momento”.

¿EEUU va por clase política mexicana?

Mientras se redactaba esta nota periodística, la Vocería de Seguridad de Tamaulipas emitió una tarjeta informativa para “aclarar” que la supuesta revocación de la visa estadounidense al gobernador Américo Villarreal es “información no confirmada por ninguna autoridad”; sin embargo, minutos antes su publicación decía “información falsa”: pasaron de “falsa” a “no confirmada”.

La revocación de la visa que sí está confirmada es la de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila. Al respecto, David Saucedo advierte que “les salió barato y que esta nueva medida podría ser una constante” contra altos funcionarios de la política mexicana.

“Si comparamos con otros líderes (políticos) que fueron detenidos, como Genaro García Luna y Salvador Cienfuegos. Les salió Barato”.

Sin embargo, David Saucedo remarca que sigue siendo un “duro golpe a la legitimidad de todos aquellos que tengan algún tipo de cargo público y que los norteamericanos los tengan en su lista negra de personajes vinculados con actividades criminales. Es un mensaje político contundente; es, también, una llamada de atención desde Washington hacia la élite política mexicana, no sólo de Morena, aunque la mayoría de los sancionados seguramente serán de Morena”.

“No hay delito” afirma gobernadora de Baja California

El pasado 20 de febrero el Departamento de Estado de Estados Unidos cumplió la orden presidencial de Donald Trump y clasificó a seis cárteles mexicanos como “organizaciones terroristas”, lo que representó una nueva etapa en las políticas contra el tráfico de drogas y las estructuras criminales que imperan en México, El Salvador y Venezuela.

Expertos en la materia como el exagente de la DEA, Mike Vigil, han señalado que estas políticas no tienen mayor impacto que sancionar a los ciudadanos estadounidenses que apoyen a los cárteles; congelar bienes y cuentas bancarias; así como prevenir que estos grupos entren a Estados Unidos.

En este contexto, sorprendió que esta semana se confirmara el retiro de la visa estadounidense a Marina del Pilar Ávila. Los motivos no han sido revelados, pero ella afirma que se trató de una “decisión administrativa, no una acusación. No hay delito, no hay una falta”.

Conviene recordar que la medida fue impuesta en primera instancia a su esposo Carlos Alberto Torres, quien a través de su cuenta de X (antes Twitter) manifestó lo siguiente:

“En días recientes fui notificado por autoridades consulares de Estados Unidos sobre la revocación de mi visa de no inmigrante, una medida que, como ocurre con muchas personas en contextos similares, responde a disposiciones internas del Departamento de Estado. Cabe señalar que mi conciencia está tranquila y estoy seguro que se resolverá la situación de manera favorable”.