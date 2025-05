Marina del Pilar, gobernadora de Baja California, explica por qué le revocaron su visa de EEUU: “No se trató de un delito”

Estados Unidos canceló la visa de la gobernadora de Baja California Marina del Pilar Ávila. Crédito:X/@MarinadelPilar

En una conferencia de prensa de la tarde del 12 de mayo, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, confirmó que el 10 de mayo le fue revocada su visa para entrar a los Estados Unidos.

La gobernadora dijo en la conferencia de prensa que la revocación no la define, afirma que “me definen mis valores” y aclaró que fue una medida administrativa y no se trató de participación en algún delito.

“Que el Departamento de Estado de los Estados Unidos haya cancelado mi visa no significa que haya hecho algo malo, es una decisión administrativa, no una acusación. No hay delito, no hay una falta.” Aclaró la gobernadora de Baja California Marina del Pilar Ávila Olmeda.

"No hay delito, no hay una falta”, declaró la gobernadora. Crédito: X/@MarinadelPilar

La gobernadora dijo que no se le comunicó la razón del revocamiento y declaró a los medios que “cualquiera que sea la razón, estoy tranquila” y confía en que todo el asunto se aclarará.

Marina del Pilar Ávila dijo que se hizo del caso un arma política pero agradeció a la ciudadanía que le han brindado su apoyo ante la coyuntura, así como a sus compañeros de la política en los distintos niveles y poderes, a su círculo cercano y a su gabinete.

La gobernadora aclaró que “respeta profundamente la soberanía del gobierno de los Estados Unidos y reconozco su facultad administrativa”. Declaró que durante su carrera pública ha sostenido relaciones con el país norteamericano de una manera respetuosa y cree que así debe seguir.

Durante la conferencia de prensa, la gobernadora Marina del Pilar dirigió unas palabras para los que usaron del asunto como un arma en su contra, dijo que “jamás le he hecho daño a nadie ni lo haré, porque hay valores que son pilares en mi vida. No le busquen, no hay nada qué esconder, no hay nada qué averiguar para dañar mi imagen”.

La gobernadora Marina del Pilar Ávila criticó a las personas que usaron el asunto de la visa como arma política contra ella. Crédito: FB/Marina del Pilar

Hasta el momento de la redacción de esta nota, el Departamento de Estado de los Estados Unidos no han dado explicaciones sobre la revocación de las visas de la gobernadora Marina del Pilar ni la de su esposo. La cancelación fue anunciada en las redes sociales de la propia mandataria.

Sin embargo, la decisión sobre la visa ha generado polémica, el diputado Ricardo Monreal expresó solidaridad a la gobernadora de Baja California. En una conferencia de prensa calificó a la revocación como " actos unilaterales que afectan, no solo su prestigio sino que atentan contra una entidad federativa libre y soberana."

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se refirió al tema durante su conferencia matutina del 12 de mayo. La mandataria dijo que: “No fuimos notificados, de ningún caso. No nos adelantemos, vamos a esperar la información. Es importante esperar la información antes de emitir cualquier comunicado”.