Profepa clausura delfinario del Hotel Barceló de la Riviera Maya; estas fueron las causas

El recinto Dolphinaris Barceló,operado por Acuario Arrecifal S.A. de C.V. fue clausurado en su totalidad. Desde el 2020, se registraron irregularidades. CRÉDITO: X/ @PROFEPA-Mx

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), dio a conocer el pasado 12 de mayo del presente año, la clausura total definitiva del recinto Dolphinaris Barceló, operado por Acuario Arrecifal, S.A. de C.V.

Las negligencias ocurridas por parte del centro recreativo, datan del año 2020, cuando a través de un video difundido en varios medios se registra el momento en el que el delfín llamado Mincho resulta tener un accidente al impactarse con una plancha de concreto durante una acrobacia. Dicho hecho nunca fue reportado a las autoridades pertinentes tal y como lo establece la Ley General de Vida Silvestre (LGVS).

En marzo del presente año, el lugar tuvo una advertencia a través de la suspensión de actividades ya que no contaba con la autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para realizar espectáculos con animales.

¿Cuáles fueron las irregularidades identificadas?

Siete irregularidades fueron identificadas por la Profepa. Crédito: @PROFEPA_Mx

Además de registrar el caso de Micho, delfín que tuvo problemas oculares previo y tras el accidente, se registraron las siguientes faltas: no se le brindó un trato digno y respetuoso a los ejemplares durante las sesiones interactivas; se realizaron acrobacias sin la autorización pertinente; se registró el exceso de personas; no hubo revisiones médicas periódicas y la temperatura del agua no estaba regulada.

Durante las operaciones del recinto ubicado en el Hotel Barceló Riviera Maya en el estado de Quintana Roo, varios ejemplares en tratamiento participaron en actividades sin la autorización veterinaria, tal fue el caso de Mincho, mamífero que tuvo que regresar a trabajar dos días después del golpe, pesa a una incapacidad de 15 días brindada por un experto, violando el artículo 77 de la LGVS y la NOM-135- Semarnat.

Así mismo, en múltiples ocasiones se superó el límite autorizado de personas en los espacios interactivos. De acuerdo con bitácoras en diversas fechas se detectaron temperaturas superiores a 27°C, lo cual incumple con la normativa de manejo adecuado.

Actualmente Mincho, se encuentra en otro delfinario y tiene 35 años, siendo el delfín más longevo del lugar. Tras el accidente, su ojo izquierdo ya no funciona, mientras que el derecho está bajo tratamiento y cuenta con el 60% de su visión.

¿Cuáles serán las sanciones?

Personal de la Profepa coloca sellos de clausura en el recinto Dolphinaris Barceló. CRÉDITO: X/ @PROFEPA-Mx

Frente al caso específico de Mincho, la Profepa interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República en contra de quien resulte responsable por hechos con apariencia de delito previsto y sancionado en el artículo 420, fracción I, del Código Penal Federal, que establece una pena de uno a nueve años de prisión y de trescientos a tres mil días de multa para quien ilícitamente capture, dañe o prive de la vida a algún ejemplar de tortuga o mamífero marino.

Respecto a las irregularidades presentadas, la Profepa impuso una multa de 7 millones 526 mil 240 pesos, así como la colocación de sellos de clausura visible.

“La Profepa quiere subrayar que cualquier instalación que tiene mamíferos marinos bajo su manejo tiene una serie de responsabilidades que le impone la ley y debe cumplirlas a cabalidad. Reiteramos nuestro compromiso de llevar a cabo acciones contundentes para asegurar el trato digno a los ejemplares de vida silvestre en cautiverio”, afirmó la procuradora Mariana Boy Tamborrell.