Lylo Fa destapa las verdades detrás de las polémicas en MasterChef Celebrity, tras su eliminación: “los tres chefs me caen mal”

Lylo Fa fue eliminada de MasterChef Celebrity (Foto: Azteca)

La influencer y youtuber Lylo Fa compartió su experiencia en MasterChef Celebrity, destacando las dificultades de cocinar en condiciones ajenas, la complejidad de adaptarse a una cocina desconocida, la polémica en torno a las eliminaciones y su percepción sobre la convivencia con otros concursantes.

Todo esta conversación se desarrolló en un tono relajado y humorístico, mientras respondía preguntas del público y compartía anécdotas del programa.

La influencer perdió en la competencia de Azteca Crédito: X: MasterChefMx

Estos fueron los retos de Lylo Fa en MasterChef Celebrity

Para Alhery Fallah, nombre real de la creadora de contenido, los mayores retos dentro de la competencia gastronómica se vincularon al entorno, las dinámicas del programa y las exigencias técnicas de ciertos platillos.

Cocinar en una cocina ajena y desconocida: Lilo enfatizó que el verdadero reto es hacerlo “en una cocina que no es la tuya porque no la conoces. Es diferente a cocinar en casa”.

Circunstancias extremas: se requiere hacer todo bajo circunstancias extremas. Si no fuera así, “ay todos podrían cocinar bebé”, señaló.

Limitaciones y peculiaridades del equipamiento de cocina: Lilo describió cómo la cocina es como una “cajita nada más de madera”, el lavabo tiene un “botellón de agua” y no sale con la misma presión que en casa, sale “despacito”. Los hornos calientan igual, pero usan un “tanquecito de gas individual”. A veces, el gas sale muy fuerte, pero si usas el horno al mismo tiempo, baja. Estos son diferentes factores que forman parte del show de televisión.

Foto: Instagram / @lylocyv

Cambios en la organización de la despensa: en el “bendito súper” de MasterChef, reacomodan las cosas para limpiar y desempolvar, cambiando el orden. Esto significa que, aunque lleven varios capítulos, a veces no saben dónde está la sal o el orégano porque han cambiado el orden. Parte del reto es tener que tener el ojo pendiente y solucionar, aclaró.

La complejidad y riesgo de cocinar platillos regionales: Preparar platillos regionales, especialmente aquellos que son “intocables” y requieren ingredientes específicos que no se encuentran fácilmente en el centro del país, es muy arriesgado. Aunque parezca simple (como tortillas y salsa verde), la elaboración puede tener muchos procesos, indicó. Lilo menciona su “queso de bola” como una obra de arte sentimental por sus recuerdos y su abuela, mamá, y que fue muy arriesgado hacerlo con todos sus procesos en 60 minutos.

La precisión requerida para ciertos platillos, como postres: Para los postres, se necesita ser muy exacto. Lilo y su equipo tuvieron dificultades haciendo el crumble porque no les salía, incluso perdiendo de vista que les faltaba un ingrediente para lograr la textura correcta; admiten que fue “100 por ciento nuestro error”.

Manejar la crítica de los chefs y las decisiones del jurado: Aunque no es un desafío técnico de cocina, Lilo mencionó que te terminan “cayendo mal los tres chefs en algún momento porque sus críticas a veces son contradictorias o te molestan”. Fue particularmente difícil cuando critican platillos regionales o con un valor sentimental, ya que “te toquen ese recuerdo es una fibra muy delicada”. Salir de la grabación molesto con los jueces es algo que sucede, añadió, aunque también fue parte del profesionalismo y “de saber que entraste a que te critiquen. Aceptar que las decisiones de los jueces, incluso si se sienten injustas, son las reglas del juego, es parte de la experiencia”.

Lylo Fa (Foto: Instagram/@lylocyv)

Lylo Fa arremete contra los jueces de MasterChef

Lylo Fa comentó que existió un impacto fuerte en las críticas de los jueces, algo que es fundamental para este programa de televisión, aunque la manera en que dicen sus comentarios, dijo que puede ocasionar impacto emocional en los concursantes.

“Luego uno dice ‘a mí sí me gustó’. Al otro, que le falta un punto de sal o algo verde y al otro ‘no pues a mí sí me gusta”. ¿Cómo le haces? Es como si tuvieras tres novios al mismo tiempo, ¿cómo le haces? No se puede, entonces te termina molestando", enfatizó.

Lylo Fa participará en 'MasterChef Celebrity' 2025

Relaciones personales y trabajo en equipo

Para Lylo las relaciones personales y las dinámicas de grupo tienen una influencia significativa en el desarrollo de la competencia culinaria, agregando capas que van más allá de las habilidades técnicas de cocina.

Colaboración y apoyo: aunque es una competencia individual, los concursantes a menudo cocinan en equipo o se relacionan fuera de cámara. Se forman amistades y complicidades. Por ejemplo, Lylo mencionó que Rafita se convirtió en su compinche porque compartían comida y la acompañaba a buscar café durante los descansos. También habló de intentar hacer un postre difícil con Dani, Rafa y Quirarte, mostrando un esfuerzo de colaboración, aunque no salió bien. La “sana competencia” implica desear que otros, como Isaías, tengan éxito porque sería bueno para sus carreras o emprendimientos.

Relaciones preexistentes y adaptación: la youtuber comentó que algunos concursantes ya se conocían antes del show debido a que provienen del medio como el internet o televisión. Esto, dijo que puede influir en la química inicial del grupo y en cómo se forman los subgrupos. Sin embargo, desarrollar relaciones con otros lleva tiempo, opinó.

Diferencias de personalidad: consideró que las distintas personalidades influyen en las interacciones; mientras algunos comparten fácilmente, otros son más reservados con sus cosas.

(@MasterChefMx)

¿Quién es Lylo Fa?

Lylo Fa además de ser influencer es la esposa del deportista y político Rommel Pacheco con quien se casó el 4 de mayo del 2021. Ella cuenta con 31 años y es originaria de Yucatán.

En sus redes sociales se encarga de promover consejos para una vida saludable con dietas veganas, así como planes de nutrición. Estudió nutrición y la maestría en marketing, dentro de los consejos que da se encuentra de rutinas de ejercicios y de skincare.

En redes sociales, sueles compartir fotografías del amor que se tienen. (Instagram @lylocyv)