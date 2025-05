Sismo en Monterrey: los memes que dejó el temblor de 4.5 en Nuevo León

(Captura de pantalla)

El sismo perceptible en zonas de Monterrey y 20 municipios del estado fue una gran sorpresa para sus habitantes, al no haber daños, las personas comenzaron a hacer memes respecto a lo sucedido.

Algunos al principio pensaron que se trataba de cualquier otra cosa, pero en realidad se trató de un sismo.

Un sismo de magnitud 4.5 sacudió el estado de Nuevo León el domingo 11 de mayo de 2025, afectando a al menos 22 municipios, según informó el Sismológico Nacional.

El epicentro del movimiento telúrico se localizó a 18 kilómetros al noroeste del municipio de Montemorelos, con una profundidad de 5 kilómetros. Aunque el temblor fue perceptible en diversas localidades, las autoridades estatales confirmaron que no se registraron daños materiales ni personas lesionadas.

De acuerdo con Protección Civil de Nuevo León, el sismo ocurrió a las 19:29 horas y fue sentido en municipios como Monterrey, Apodaca, Juárez, Santiago, Guadalupe y Escobedo, entre otros.

El gobernador del estado, Samuel García, aseguró a través de su cuenta en la red social X que las dependencias municipales y estatales están llevando a cabo recorridos para verificar posibles afectaciones. Hasta el momento, no se han reportado víctimas ni daños estructurales en viviendas o edificios.

El organismo estatal también detalló que dos municipios, Mina e Hidalgo, no percibieron el movimiento telúrico. Mientras tanto, las autoridades continúan monitoreando la situación desde el centro de operaciones y han desplegado unidades a diferentes puntos del estado para realizar inspecciones preventivas.

Aunque Nuevo León no es conocido por ser una zona sísmica, el evento generó inquietud entre los habitantes. Según el Atlas Nacional de Riesgos de México, la región se encuentra en una zona de amenaza sísmica moderada, lo que implica que es posible experimentar sismos de magnitud moderada, aunque no con frecuencia ni de gran intensidad. Monterrey, la capital del estado, está asentada sobre una serie de fallas geológicas inactivas, como la Falla San Pedro, la Falla Huasteca y la Falla Candela, las cuales no representan un riesgo significativo en la actualidad.

Históricamente, Monterrey ha registrado algunos sismos moderados, siendo el más notable el ocurrido en 1988, con una magnitud de 5.2 en la escala de Richter. Este evento causó daños menores en la ciudad, pero no se han documentado movimientos telúricos de mayor magnitud en la región.