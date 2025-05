Por qué no debes poner un espejo frente a la puerta del baño, según el Feng Shui

Los espejos en buenas condiciones evocan claridad y positividad, mientras que los rotos generan vibraciones negativas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Feng Shui, cuyo origen se encuentra en la antigua filosofía taoísta, busca promover la armonía y el equilibrio entre las personas y su entorno a través de una organización estratégica de los objetos en los espacios habitados.

Según el Instituto de Lengua China (CLI), el nombre de esta práctica milenaria surge de los términos chinos “viento” (feng) y “agua” (shui) y se fundamenta en la teoría del flujo de la energía vital conocida como chi. Este principio energético es regulado por la interacción del yin y el yang, polos opuestos pero complementarios, cuyo equilibrio permite que el chi fluya de manera positiva, brindando bienestar físico, emocional y espiritual, explica National Geographic.

Dentro del Feng Shui, el universo se segmenta en cinco elementos esenciales, es decir, madera, fuego, tierra, metal y agua, los cuales deben encontrarse en proporciones adecuadas en los espacios para mantener una correcta armonía energética. Los espejos, como señala la revista de diseño e interiorismo Architectural Digest, corresponden al elemento agua y están vinculados con cualidades como la comunicación, la inspiración y la fluidez. Además, son reconocidos por su capacidad para aportar luminosidad y dinamismo a cualquier espacio, potenciando el flujo del chi.

Sin embargo, en el caso particular del baño, Montserrat Beltrán y Erika Suberviola, especialistas en Feng Shui, coinciden que se debe evitar colocar espejos directamente frente a la puerta de acceso.

¿Por qué no poner espejos frente a la puerta?

Cerrar las puertas es una solución para equilibrar la energía cuando no es posible mover el espejo.

Según Suberviola, citada por la revista Elle, los espejos posicionados en dicho lugar producen un “efecto rebote”, lo que impide que la energía fluya de manera correcta hacia el hogar. Esta disposición podría debilitar las energías en el baño, un área ya considerada sensible en términos energéticos.

Citada en la revista Interiores, Beltrán añade que, si no es posible cambiar la ubicación del espejo, se puede contrarrestar esta situación cerrando la puerta del baño cuando no se esté utilizando, lo que ayudará a retener y equilibrar la energía dentro del ambiente. De ser posible, recomienda mover el espejo hacia una pared lateral o perpendicular a la puerta, así “la zona de aseo luce mucho más armoniosa y no ves tu reflejo cada vez que entras a la misma”, explica.

Aunado a ello, la especialista Carmen Berlanga, también consultada en ELLE, subraya que los espejos redondos son una excelente elección, ya que suavizan las líneas rectas de otros elementos del baño, como las encimeras o estanterías, creando una sensación central y acogedora en el espacio. “Te harán sentir el núcleo central durante tu rutina de aseo”, afirma.

¿Qué otros aspectos se deben tomar en cuenta?

Los espejos frente a las ventanas facilitan la fuga de energía positiva del hogar.

De acuerdo con Architectural Digest, el Feng Shui establece otras ubicaciones que también deben evitarse, por ejemplo, no se recomienda colocar espejos frente a las ventanas, ya que podrían permitir la salida innecesaria de energía positiva. Del mismo modo, lo ideal es asegurarse de que los espejos en el dormitorio no estén orientados directamente hacia la cama, pues reflejan y estimulan el chi de manera continua, lo que tiene la capacidad de generar un flujo energético excesivo que podría entorpecer el descanso durante las noches.

Finalmente, para el Feng Shui es muy importante que los espejos no reflejen zonas desordenadas del hogar, ya que multiplican todo lo que proyectan, por ello, es fundamental dirigir los espejos hacia imágenes o áreas que simbolicen prosperidad, calma y organización.

En cuanto a las características de los espejos, deben estar en perfectas condiciones y reflejar con claridad para favorecer un ambiente armonioso, por ello se recomienda optar por piezas grandes y de calidad, especialmente en espacios amplios, en lugar de decorar con varios espejos pequeños que puedan causar desorientación visual y energética.

De igual manera, la publicación estadounidense señala que que deben evitarse los espejos rotos, fragmentados o antiguos en mal estado, ya que distorsionan las imágenes y, según el Feng Shui, pueden generar energía negativa. Así mismo, de acuerdo con la Escuela Feng Shui Natural, tampoco se recomiendan los espejos biselados, mientras que aquellos con tintes grisáceos u oscuros no deben adornar ninguna habitación puesto que se asemejan a puertas oscuras.