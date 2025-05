Cae ‘El Coyote’, presunto involucrado en el asesinato del secretario y exregidora de Teocaltiche

(Foto: FGE Jalisco)

Autoridades de Jalisco detuvieron a Francisco “N”, alias El Coyote, presunto involucrado en los asesinatos del secretario general de Gobierno de Teocaltiche, José Luis Pereida Robles.

El Coyote fue detenido en calles de la colonia Los Arcos, en el municipio referido. Oficiales de la Policía Regional observaron que dicho sujeto portaba un arma de fuego en el cruce de Puma y Panamá.

Según las autoridades, el arma la tenía fajada a la cintura y a simple vista se podía observar las cachas. Ante esta situación, los uniformados adscritos a la Fuerza Interinstitucional Regional (FIR) le marcaron el alto para una revisión.

Tras estas acciones, los oficiales le aseguraron el arma de fuego corta con 10 cartuchos, por lo que El Coyote quedó a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

Fiscalía de Jalisco ya investiga el asesinato de José Luis Pereida Robles, secretario general de Teocaltiche (Foto: Especial)

De manera extraoficial se indicó que Francisco “N” es identificado como el presunto homicida de José Luis Pereida Robles, secretario general de Teocaltiche asesinado a balazos el pasado 28 de abril.

Pereida Roble sufrió un ataque armado cuando se encontraba en un restaurante de mariscos ubicado en la zona centro. En su momento se informó que un sujeto a bordo de una motocicleta disparó contra el secretario municipal.

Aunado a este caso, se informó que El Coyote presuntamente participó en el asesinato de Cecilia Ruvalcaba, regidora de Movimiento Ciudadano, el cual se perpetró el 8 de mayo en el hospital comunitario de Teocaltiche.

Hasta la mañana de este lunes, no se había reportado ninguna detención ligada a estos hechos. No obstante, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Jalisco aún no ha informado si obtendrá órdenes de aprehensión contra El Coyote por ambos homicidios.

Información en desarrollo...