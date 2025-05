Al ritmo de “Cielito Lindo”, Justin Bieber sorprendió con mariachi a su esposa Hailey

Photo © 2023 REX Features/Shutterstock /The Grosby Group Los Angeles, October 12, 2023. Los fanáticos mexicanos expresaron su emoción al ver que el cantante canadiense eligió el popular tema para su celebración.

El domingo 11 de mayo, Justin Bieber sorprendió a su esposa, Hailey Bieber, con una serenata de mariachis en el marco de la celebración del Día de las Madres.

En un video compartido por el cantante a través de su cuenta de Instagram, se puede apreciar que la sorpresa incluyó la interpretación de la popular canción mexicana “Cielito Lindo” por un grupo de mariachis vestidos con trajes tradicionales, mientras Hailey, visiblemente emocionada, disfrutaba del momento.

Aquel gesto de Justin Bieber además de celebrar a su esposa, también conmemoró la reciente llegada de su primer hijo, Jack Blues, quien nació en agosto de 2024. En el video, además de la música, se aprecia a la pareja compartiendo bebidas como margaritas y nachos, lo que añadió un toque festivo a la ocasión.

Justin Bieber sorprende a Hailey Bieber con mariachi, al ritmo de "Cielito Lindo". (IG: Justin Bieber)

Últimamente Justin y Hailey han compartido más sobre su matrimonio, por lo que la publicación en redes sociales permitió a los seguidores del cantante canadiense y de su esposa ser testigos de este momento íntimo y especial.

Por otro lado, los fanáticos no tardaron en expresar su emoción y admiración por el momento, destacando tanto el gesto romántico como la conexión cultural que representó. “Qué hermoso”, “Los amo”, “El mariachi; no me vas a creer a quién le canté hoy”, “Justin hermano, ya eres mexicano”, “Afortunados los mariachis”, “Ganamos México”, “México siempre presente”, se lee en el perfil de Instagram de Bieber.

CIUDAD DE MÉXICO, 18FEBRERO2017.- El cantante Justin Bieber ofreció el primero de tres conciertos en el Foro Sol de la Capital. FOTO: CORTESÍA /CUARTOSCURO.COM

Cabe recordar que Justin Bieber tiene una relación significativa con México debido a su sólida base de fans en el país y las múltiples ocasiones en las que lo ha visitado para realizar conciertos. Durante su carrera, ha incluido a México como parte de sus giras internacionales, como el “Believe Tour” y el “Purpose World Tour”, presentándose en ciudades como Ciudad de México y Monterrey.

Además, el músico ha expresado en diversas ocasiones su aprecio por el apoyo de sus seguidores mexicanos a través de redes sociales y durante sus visitas. Las presentaciones del cantante en el país han generado gran entusiasmo y altas ventas de boletos, destacando la fuerte conexión entre el artista y su público mexicano.

Bieber cuenta con una sólida base de fans en México. AP 163

Tal y como lo demostró durante su show gratuito en 2012 en el Zócalo capitalino, de la Ciudad de México, al que asistieron miles de personas. La última vez que Justin Bieber se presentó en el país fue en el año 2022, durante su Purpose World Tour. Los conciertos se llevaron a cabo en el entonces Foro Sol, en la CDMX.