The Killers vs Queen: se enciende el debate para decidir cuál es el mejor concierto en la historia de Puebla

The Killers supera a Queen en Puebla; debaten en redes sociales. (Instagram)

La noche del 9 de mayo de 2025 será difícil de olvidar para miles de fanáticos poblanos y visitantes de todo México. The Killers, una de las bandas más influyentes del rock alternativo de las últimas dos décadas, ofreció un espectáculo memorable en el Teatro del Pueblo de la Feria de Puebla.

La presentación, gratuita con boleto de acceso general al recinto, no solo logró una asistencia masiva —estimada en alrededor de 45 mil personas—, sino que también reavivó un debate apasionado: ¿fue este el mejor concierto que ha vivido la ciudad, incluso por encima de la mítica visita de Queen en 1981?

Desde que se anunció la participación de The Killers en la cartelera de la feria, los seguidores comenzaron a organizar viajes, reservar hospedajes y, en muchos casos, acampar desde la noche anterior para obtener un lugar privilegiado frente al escenario.

Ronnie Vannucci Jr. de The Killers durante su concierto en Puebla. (Instagram)

La expectativa se cumplió con creces cuando Brandon Flowers, carismático líder de la agrupación, apareció en el escenario entre luces deslumbrantes y una producción impecable que incluyó pantallas, efectos visuales y un sonido de primer nivel.

El setlist de la noche fue un recorrido por los himnos más potentes de la banda originaria de Las Vegas: “Human”, “Spaceman”, “Read My Mind”, “Shot at the Night”, “All These Things That I’ve Done” y “Somebody Told Me” retumbaron en un recinto abarrotado, que cantó al unísono cada verso y coreó cada nota con devoción. El cierre, como era de esperarse, llegó con su clásico “Mr. Brightside”, desatando la euforia total del público.

¿Queen o The Killers?

Brandon Flowers de The Killers en Puebla el 9 de mayo del 2025. (Instagram)

El impacto del concierto fue tal que las comparaciones no tardaron en aparecer. Muchos recordaron la visita de Queen en octubre de 1981, cuando la legendaria banda británica, con Freddie Mercury al frente, se presentó en el Estadio Olímpico Zaragoza como parte de su gira The Game Tour.

Aquellos conciertos, si bien icónicos, también estuvieron marcados por la polémica: tras una interpretación accidentada en Puebla, con parte del público reaccionando de forma hostil, la banda decidió cancelar el resto de sus fechas en México.

El concierto de Queen con Freddie Mercury en Puebla, 1981. (X)

El contraste entre ambas presentaciones no solo se mide por el número de asistentes —Queen reunió unas 10 mil personas en su momento, frente a las 45 mil que vieron a The Killers—, sino también por el contexto.

Mientras que Queen marcó un parteaguas en la llegada de actos internacionales a México, The Killers capitaliza una era de acceso más amplio a la música global, redes sociales y producción técnica avanzada. La nostalgia frente a la actualidad; las leyendas clásicas contra los íconos modernos.

Estadio Zaragoza de Puebla en 1981. (X)

Aún sin cifras oficiales de asistencia general a la Feria de Puebla 2025, es evidente que el show de The Killers se perfila como uno de los eventos musicales más importantes en la historia reciente de la ciudad.

Para muchos, ya es “el nuevo concierto más emblemático de Puebla”.