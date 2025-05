“Narcogobernadora”: periodista atiza polémica de Marina del Pilar con gobierno de EEUU tras revocación de visa

En octubre de 2024, el creador digital fue despedido en vivo de su programa en el Canal 66 de Mexicali, semanas después de criticar al esposo de la mandataria estatal. (Fotos: @marinadelpilar_ao, @ciudadanomacalpin, Instagram)

Gustavo Macalpin, exconductor de noticias en Mexicali, volvió a encender la conversación pública tras publicar una fuerte crítica contra la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, luego de que se confirmara la revocación de su visa de turista por parte del gobierno de Estados Unidos.

La mandataria estatal reconoció el hecho a través de un comunicado difundido en sus redes sociales, donde aseguró que la cancelación se debió a temas administrativos y pidió evitar especulaciones: “Esta situación se da en un contexto binacional complejo que requiere templanza y cordura de mi persona. Lo he dicho en reiteradas ocasiones: gobernar mi estado es un orgullo, y lo seguiré haciendo con el corazón por delante, con mi conciencia tranquila”, señaló la gobernadora.

Gustavo Macalpin arremete contra Marina del Pilar

La respuesta no tardó en llegar. A través de un video publicado en redes sociales, Macalpin —quien ganó notoriedad nacional tras ser despedido en vivo de Canal 66 en octubre de 2024— arremetió contra la versión oficial del caso. “Me encanta que traten de minimizarlo: ‘no, fue una cuestión administrativa, algo menor’. ¡Por favor! El Departamento del Tesoro de EE. UU. los está investigando por lavado de dinero y la DEA los tiene fichados, a los dos, por narcotráfico”, declaró.

El comunicador citó a la periodista Elena Chávez, quien habría sido una de las primeras en señalar supuestos vínculos de Marina del Pilar con investigaciones abiertas por agencias estadounidenses. Según Macalpin, esta situación explicaría el “desinterés” de la gobernadora ante la creciente ola de violencia que afecta a Baja California. “Ahora todos sabemos la respuesta”, afirmó.

En su mensaje, Macalpin fue más allá y acusó directamente a la mandataria de representar una de las peores gestiones en la historia del estado. “En Baja California hemos tenido pésimos gobernadores de todos los partidos políticos; sin embargo, esta gobernadora será recordada no únicamente por su pésimo trabajo. Específicamente, Marina del Pilar siempre será recordada como la narcogobernadora”, sentenció.

El video se viralizó en cuestión de horas y se convirtió en tendencia en plataformas digitales, donde usuarios compartieron sus opiniones, tanto a favor como en contra del exconductor.

Aunque esta no ha sido la primera crítica de Macalpin contra Marina del Pilar, sí destaca como la más severa. En octubre de 2024, tras su salida de Canal 66, el comunicador ya había señalado a los partidos políticos como responsables de la censura en Baja California. “La censura no es culpa de una persona, no es culpa de un partido… es culpa de todos. Es culpa del PAN, es culpa del PRI y por supuesto, de Morena”, declaró entonces.

Hasta el momento, el gobierno estatal no ha respondido directamente a las declaraciones del periodista. No obstante, el caso ha abierto nuevamente el debate sobre transparencia, violencia e influencia política en Baja California.

