Investigan como feminicidio el asesinato de la activista María Dolores Patiño en Culiacán

La activista por los derechos de los animales trabajaba en campañas de esterilización y adopción. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La Fiscal General del Estado de Sinaloa, Claudia Zulema Sánchez Kondo, informó que el asesinato de la activista María Dolores Patiño Moreno, ocurrido en Culiacán, se investiga como feminicidio.

Además, detalló que derivado de las entrevistas que realizan se tienen al momento dos líneas de investigación por el feminicidio de la activista por los derechos de los animales.

La localización sin vida de Patiño Moreno se registró este viernes 9 de mayo cerca de las 14:20 horas, luego de que fuera secuestrada por un grupo armado horas antes.

El cuerpo de la activista fue hallado con impactos de bala, atado de las manos y con la cabeza cubierta sobre la calle Eustaquio Buelna de la colonia Tierra Blanca en Culiacán.

Testigos recabados por medios locales señalaron que un grupo de hombres abandonó en el sitio el cadáver de la mujer, quien fundó TRAC Protectora de Animales A.C. Sinaloa y la Unidad de Cuidado Animal Huellitas de la Calle en Culiacán.

Familiares y amigos lamentaron la pérdida de la activista por los derechos de los animales. Foto: (Facebook)

Sofía, hija de la activista, solicitó en redes sociales la búsqueda de su madre. Según su relato, el secuestro se llevó a cabo alrededor de las 10:00 de la mañana mientras María Dolores preparaba el desayuno en casa de una amiga en la colonia 5 de Mayo.

De manera sorpresiva, un grupo de hombres armados irrumpió en la vivienda y se la llevó sin motivo aparente. En su mensaje, Sofía destacó que su madre no estaba involucrada en actividades ajenas a su labor como defensora de animales.

“Su púnica arma siempre ha sido el amor y la dedicación hacia quienes no tienen voz. Solo queremos traerla de vuelta a casa. Por favor, les pido de corazón que compartan esta publicación y la ficha de búsqueda”, comentó su hija al solicitar ayuda.

Este sábado se llevó a cabo el funeral de la activista. En la casa funeraria, su hermana Nataly lamentó que María Dolores fuera tratada como una delincuente y exigió que su asesinato no quede impune.

“Que no quede impune. Ella no merecía que le hicieran eso. Fue tratada como si fuera un delincuente más de los que está lleno ahorita Culiacán. Ella no merecía haber fallecido de esa manera. Fue un abuso...”, expresó la hermana a Ríodoce.

(Redes sociales)

El feminicidio de la activista se realiza en medio de la ola de violencia que vive Sinaloa desde el pasado 9 de septiembre de 2024 debido a una disputa entre las facciones del Cártel de Sinaloa.

Según datos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, desde septiembre de 2024 a marzo de 2025 se han contabilizado un total de mil 47 homicidios, esto en solo siete meses.