Sheinbaum exhibe informe de la ASF sobre Fobaproa y afirma que se actuó sin reglas; alista reporte sobre pago de deuda

Durante la Mañanera, Claudia Sheinbaum expuso puntos relevantes de un informe de la Cámara de Diputados que apuntaba sobre las irregularidades del proceso de toma de decisiones del Fobaproa.

Durante la Mañanera del Pueblo, la Presidenta Claudia Sheinbaum analizó un informe integral de la Auditoria Superior de la Federación de la Cámara de Diputados sobre la Fiscalización del Rescate Bancario de 1995-2004, dicho informe resaltó las decisiones tomadas durante el Fobaproa y exhibe la participación que tuvo cada uno de los poderes durante los reportes de banco.

Dentro del informe, Sheinbaum destacó que hay discrepancias y sobre todo, contradice lo antes mencionado por el expresidente Ernesto Zedillo.

“La carencia de políticas prudenciales y de reglas de operación dio lugar al manejo discrecional del Comité Técnico en el rescate bancario y a la falta de un marco referencial para evaluar, supervisar y controlar las operaciones de dicho fondo”, informó el comunicado.

Asimismo, el documento resaltó que no fue una auditoría, no se tomaron decisiones con un criterio uniforme, que la información proporcionada no fue investigada ni confirmada y que los reportes de bancos tuvieron limitaciones para elaborar los informes correspondientes.

Consideraciones de la Auditoría Superior de la Federación e irregularidades en el proceso

Dentro de las consideraciones de la ASF, se resalta y se respalda lo mencionado por la presidenta y contradice en cierto punto las declaraciones del expresidente Zedillo.

1.- “La ratificación de que el Comité Técnico del Fobaproa actuó sin reglas ni políticas generales que le permitieran dar transparencia a sus declaraciones para acreditar la economía en los apoyos que efectuara el Gobierno Federal, al otorgar su aval en las operaciones del PCCC”.

2.- “Del análisis de los 25 informes (bank reports) presentados por los despachos contratados, se concluye que no se realizaron con uniformidad de criterios y que la información que se incluyó representa una descripción de hechos que no fueron investigados ni confirmados; asimismo, los bank reports que tuvieron limitaciones fueron la base para que el auditor Michael W. Mackey elaborara su informe.

Se concluye que los despachos contratados no se ajustaron a las normas y procedimientos de auditoría emitidos por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos A.C; sin embargo, la Cámara de Diputados, en su momento, otorgó el finiquito correspondiente por los trabajos realizados".

3.- “Por último, se concluyó que la evaluación realizada por el auditor Mackey no fue una auditoría, como él mismo lo dice y acepta en su informe, ya que no tuvo acceso a la información que le permitiera emitir una opinión sustentada con la evidencia suficiente, competente y relevante”.

Acciones tomadas con los bancos y el “error de diciembre”

A su vez, la Presidenta Sheinbaum resaltó que las operaciones de deuda privada a deuda pública fueron totalmente discrecionales, no se informó nada al respecto, no se terminó de consolidar una auditoría y un análisis correcto del caso, muchas fallas que apuntan a un proceso corrupto y apuntó que la deuda se paga todos los días, misma que se prevé que termine hasta el 2025.

“No es tan sencillo de un día a otro decir, ya no se va a pagar. Primero porque cualquier decisión de no pagar una deuda tienen implicaciones muy importantes para el país. Pero es importante que la gente conozca”, resaltó la presidenta.

El documento de libre acceso contradice totalmente las recientes declaraciones el expresidente Ernesto Zedillo y expone la discrecionalidad del proceso durante el sexenio hasta 2004.

“Cuando se estaba en el proceso de solventación de todas las acciones promovidas por la ASF, la SCJN declaró la invalidez de los oficios reclamados sobre las observaciones de créditos relacionados, en litigio y menores, así como los procedimientos y las observaciones de la auditoría 199 que se refería al PCCC de Bancomer, Banorte y Bital; por lo tanto, se tuvieron que dar la baja de 52 acciones promovidas por la auditoría citada.

En congruencia con el criterio expresado por la SCJN, la ASF informó al IPAB mediante diversos oficios, que se dejaban sin efecto 7 auditorías que se estaban realizando de conformidad con el Programa de Auditorías, Visitas e Inspecciones correspondientes a la Cuenta Pública de 2004″, apuntó el comunicado.

Finalmente, el informe resaltó que el proceso tomado en su momento por los tres poderes de gobierno, careció de políticas, procedimientos y reglas. Por su parte, Sheinbaum resaltó la importancia de haberse comunicado estas decisiones a tiempo y recordó las palabras de Pablo Gómez al mencionar que no solo había una opción, sino dos posibles soluciones para perjudicar lo menos posible al pueblo mexicano.

“El proceso de decisión, en lo general, careció de políticas, procedimientos y reglas de operación, lo que trajo como consecuencia discrecionalidad en la autorización de los apoyos, insuficiente transparencia en las operaciones y ambigüedad de las responsabilidades imputables a los servidores públicos y a las instituciones que participan en la conducción de los programas”, finalizó el comunicado.

Por su parte, Sheinbaum concluyó en que “todo fue absolutamente discrecional, ahí hubo una gran corrupción, dentro del libro de López Obrador vienen todos los datos analizados por analistas. El cómo solo cierto grupo de personas hicieron la crisis más grave y recordar a las millones de familias que no pudieron ser rescatadas de la deuda”.