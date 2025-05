Luis Enrique Benítez, exdiputado del PRI que ofendió a Sheinbaum, se afilia a Morena; piden revisar su incorporación

Luis Enrique Benítez militó en el PRI durante 40 años. (Instagram)

Luis Enrique Benítez Ojeda, quien militó en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante 40 años, se unió este viernes 9 de mayo a Morena y se sumará a los trabajos de campaña en el estado de Durango del próximo 1 de junio.

Andrés López Beltrán, secretario de Organización de Morena, anunció la afiliación del exdiputado y exdirigente estatal del tricolor en Durango, quien en el pasado se ha caracterizado por criticar al movimiento de la 4T y por haber ofendido a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuando se desempeñaba como jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Tras renunciar al PRI al asegurar que ya no tenía un lugar en el partido y que debía buscar “otro espacio” para contribuir al desarrollo de Durango, Benítez Ojeda recibió su credencial de afiliación a Morena este vienes.

Al ser anunciada su incorporación al partido, el exdiputado del PRI aseguró que realizará acciones en favor de los candidatos que buscan un cargo en Durango y destacó que a partir de este viernes los ideales de Morena “ya son sus ideales”.

“Mi compromiso mi convicción mi ánimo por participar en este gran proyecto y que llegue la transformación a Durango (…) Pertenecer a Morena será un gran honor", comentó Benítez.

El secretario de Organización de Morena anunció la afiliación del exdiputado del PRI luego de renunciar al partido al que perteneció por 40 años. Crédito: Instagram/andresmanuellopezbeltran_

Al respecto, López Beltrán enfatizó que Morena es un partido “de puertas abiertas” para quienes se identifiquen con sus principios básicos.

“A partir de hoy son mis ideales, los ideales de Morena los he aceptado, me he comprometido a cumplirlos. Y yo sé que bajo el liderazgo de Luisa María (Alcalde) y de Andrés (López Beltrán) vamos a nivel nacional por puerto seguro”, comentó Benítez Ojeda.

Benítez ofendió a Sheinbaum en el pasado

Sin embargo, la afiliación del exdiputado del PRI no ha sido bien recibida por militantes de Morena, como lo fue para la senadora Lilia Margarita Valdez Martínez, quien solicitó sea revisada su incorporación.

Y es que en 2023, cuando se desempeñaba como diputado del PRI, Luis Enrique Benítez Ojeda realizó comentarios ofensivos en redes sociales en contra de la hoy presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La situación ocurrió cuando Sheinbaum, quien se desempeñaba como jefa de Gobierno de la Ciudad de México durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, realizó una publicación para anunciar la compra de 13 plantas de generación eléctrica a la empresa Iberdrola y agradeció al entonces mandatario.

Como respuesta, Benítez la llamó “pend*ja” y “moralmente derrotada”, lo que provocó que Morena en Durango exigiera una disculpa por parte del exdiputado, quien aseguró que se “trató de un exceso y nada más”.

(Captura de pantalla/ @super_vissorVDD)

Ante los hechos, la senadora de Morena informó que recurrirá a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia para solicitar una revisión exhaustiva de la afiliación de Benítez Ojeda.

“Recordamos con claridad su participación en el ataque contra la Universidad Juárez del Estado de Durango en octubre de 2010, así como sus reiteradas descalificaciones públicas hacia el expresidente Andrés Manuel López Obrador y hacia la actual presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo”, detalló la senadora respecto a las constantes criticas del exdiputado del PRI al partido guinda en el pasado.

Además, destacó que “la congruencia es y debe seguir siendo uno de los pilares” de la lucha del movimiento de la 4T.

La senadora manifestó su desaprobación en redes sociales. (X/@SenadoraV)