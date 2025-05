Qué tan bueno es tomar colágeno todos los días

(Imagen Ilustrativa Infobae)

El colágeno es una proteína esencial en el cuerpo humano, desempeña un papel crucial en la estructura y función de la piel, huesos, cartílagos, tendones y otros tejidos conectivos.

Su producción natural comienza a disminuir a partir de los 25 años, lo que lleva a muchas personas a buscar alternativas para mantener sus niveles, ya sea a través de la alimentación o mediante suplementos. Esta tendencia ha ganado popularidad en los últimos años debido a los múltiples beneficios asociados con su consumo diario, aunque también existen riesgos que deben considerarse.

Qué riesgos hay de tomar colágeno todos los días

Problemas digestivos : Grandes cantidades de colágeno pueden causar molestias estomacales, flatulencias, diarrea o estreñimiento en algunas personas.

Reacciones alérgicas : Aunque es raro, algunas personas pueden ser alérgicas a los suplementos de colágeno derivados de fuentes animales.

Interacciones con medicamentos : El colágeno puede interactuar con ciertos medicamentos, como los utilizados para tratar la diabetes o los anticoagulantes.

Acumulación de calcio : El exceso de colágeno podría aumentar los niveles de calcio en el cuerpo, lo que puede ser perjudicial para las personas con ciertos trastornos médicos.

Efectos desconocidos a largo plazo: No hay suficientes estudios sobre los efectos de tomar suplementos de colágeno por períodos prolongados.

Es importante consultar con un profesional de la salud antes de comenzar a tomar suplementos de colágeno, especialmente si se padecen enfermedades subyacentes o se toman medicamentos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la Facultad de Enfermería de Valladolid, el consumo regular de suplementos de colágeno puede ofrecer una serie de beneficios significativos. Entre ellos, destaca la mejora en la apariencia y elasticidad de la piel. Un estudio publicado en el Journal of Medical Nutrition and Nutraceuticals demostró que mujeres que consumieron colágeno hidrolizado diariamente durante más de seis semanas experimentaron una notable mejora en la hidratación y flexibilidad de su piel. Además, investigaciones divulgadas en el Journal of Cosmetic Dermatology en 2015 señalaron que la suplementación con colágeno puede aumentar la elasticidad de la piel y reducir las arrugas en un periodo de ocho semanas.

Otro de los beneficios destacados es su impacto positivo en la salud de las articulaciones. El colágeno es un componente esencial del cartílago, el tejido que recubre las articulaciones, y su consumo puede ayudar a prevenir el desgaste y las lesiones asociadas con el envejecimiento. Un estudio publicado en Current Medical Research and Opinion reveló que pacientes con osteoartritis que tomaron colágeno hidrolizado experimentaron una reducción significativa en el dolor articular y una mejora en la función de las articulaciones en comparación con aquellos que recibieron un placebo.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a la salud ósea, el colágeno también juega un papel fundamental. Los huesos contienen una matriz de colágeno que les proporciona estructura y resistencia. Según un estudio de The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, mujeres postmenopáusicas que consumieron suplementos de colágeno mostraron una mejora significativa en la densidad mineral ósea, lo que podría reducir el riesgo de fracturas y osteoporosis.