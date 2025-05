¿Por qué Linet Puente faltó a Ventaneando tras aparecer con un monitor cardíaco? Esto se sabe

(YT: Ventaneando)

Linet Puente se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales el pasado 6 de mayo tras aparecer con un monitor cardíaco Holter en Ventaneando.

Según contó la propia conductora, usó este dispositivo como parte de una serie de estudios a los que se sometió para comprender el origen de su presión arterial inusualmente baja, condición que ha persistido durante los últimos meses sin causa aparente.

“Este aparatito lo que hace es medir la frecuencia cardiaca, checar cómo están las cuestiones del corazón. Ya tengo varios meses que no me he sentido tan bien, se me baja muchísimo la presión, a cada rato tenemos que estar llamando a la gente de aquí para que me ayuden a tomar la presión y sí la he tenido bastante baja”, contó en el Instagram de Ventaneando.

La periodista porta un Holter | Crédito: Instagram

La conductora no especificó por cuánto tiempo usaría el monito cardíaco; sin embargo, se sabe que generalmente se usa por un periodo de entre 24 hasta 48 horas.

Linet Puente faltó a Ventaneando por una poderosa razón

La presentadora se ausentó del programa de espectáculos el miércoles 7 de mayo, pero no por posibles complicaciones en su estado de salud, sino porque asistió al festejo del Día de las Madres en la escuela de su hijo Noah.

(IG: @linetpuente)

Linet Puente compartió fotografías y videos de la celebración y dedicó un emotivo mensaje de agradecimiento para su hijo de 6 años.

“A lo mejor no se supo la canción o le dio pena cantarla frente a todos, pero sé que lo hizo con todo su corazón y llevaba días cantándome en casa. Te amo, mi Noah, y siempre estaré ahí para aplaudirte. Me encanta verte feliz, amor mío. Ese es mi mejor regalo del Día de las Madres: saber que estoy haciendo un buen trabajo, no necesito más. Gracias por hacerlo tan bonito hoy”, escribió.

Lo que más llamó la atención fue que la conductora posó sin los electrodos del monitor cardíaco, por lo que se presume solo lo habría usado un día.

(IG: @ventaneandouno)

Hasta el momento, la conductora no ha compartido más información sobre su estado de salud, por lo que se desconoce si ya cuenta con un diagnóstico sobre su padecimiento o tratamiento.