Sheinbaum pide a senadores revisar informe de ASF sobre Fobaproa antes de crear una comisión contra Zedillo

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo un llamado a que los senadores de Morena que propusieron crear una comisión para investigar al exmandatario priista, Ernesto Zedillo, revisen previamente el informe que realizó en 1998 la entonces Auditoría Superior de la Federación (ASF), actualmente Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, sobre el Fobaproa.

En la conferencia mañanera, la mandataria dijo que considera relevante el informe de la ASF y que incluso, podría mostrarlo el viernes, pues señala que no hubo una regla para decidir sobre el rescate bancario durante el sexenio de Zedillo, entre otros detalles.

“En todo lo que hemos estado discutiendo, a ver si lo presentamos el viernes, no presenté un informe que hay de la Auditoria Superior, del caso Fobaproa, que es muy relevante, en 1998, si mal no me equivoco, que habla justamente de la auditoria que se hizo al Fobaproa.

“Habla de que hubo, que las decisiones del rescate no tuvieron una regla, sino que fueron discrecionales, lo dice como tal la Auditoria Superior y algunos otros temas que son muy relevantes”, dijo en Palacio Nacional.

Sheinbaum Pardo evitó posicionarse a favor o en contra de la comisión que instalaría el Senado, al afirmar que “está en su derecho”; no obstante, insistió en que antes revisen los informes de la entonces ASF y uno que realizó una auditoría internacional en el mismo periodo.

“Más allá de si lo abren ahora o no, creo que vale la pena ver qué fue lo que dijo la Auditoria superior, incluso de la supuesta auditoria que se hizo por parte de una auditora internacional.

“Es relevante ver las conclusiones de lo que dice este documento, entonces antes de abrir otra comisión, que tiene derecho el congreso, vale la pena que revisen que fue lo que presentó la auditoria en 1998“, concluyó.