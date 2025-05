Internan de emergencia a Ricardo Pérez, novio de Susana Zavaleta, esto sabemos

El comediante dio detalles de su intervención quirúrgica y destacó que se encuentra fuera de peligro. (Ricardo Pérez)

Ricardo Pérez, conocido por su participación en el exitoso podcast “La Cotorrisa”, fue sometido a una cirugía el martes 6 de mayo de 2025. A través de sus redes sociales, el también standupero compartió con sus seguidores detalles sobre su estado de salud y el procedimiento al que fue sometido.

En una serie de historias publicadas en su cuenta de Instagram, Pérez informó que la operación fue necesaria debido a problemas persistentes en su rodilla, los cuales había enfrentado durante gran parte de su vida. “La rodilla, la rodilla, toda la vida he batallado con la rodilla y acabo de valer v*rga. Pero pues nada, si quieren más detalles pregúntenle a mi doctor. Ya, a salir adelante”, expresó el comediante con su característico humor.

También envió un mensaje a sus seguidores asegurando que la cirugía fue exitosa y que se encuentra en proceso de recuperación. “Ya salí, estoy bien, no estoy por entrar a cirugía, ya salí. Ya nada más queda el camino a la recuperación, todo sigue en pie, las fechas, ahí nos vemos. Nada más es ponernos pilas para recuperarnos, estamos bien, estamos vivos y nada, gracias a todos los que estaban preocupados”, comentó.

El integrante de 'La Cotorriza' explicó por qué tuvo que acudir al médico. Crédito: Instagram Ricardo Pérez

¿Qué lo llevó al quirófano?

El comediante reveló que llevaba más de dos semanas sin poder caminar, situación que lo llevó a buscar apoyo en su colega, el también comediante ‘El Cojo Feliz’, conocido por utilizar bastón debido a una condición similar. “Ya llevaba poco más de dos semanas sin poder caminar y justo le pregunté (al comediante ‘El Cojo Feliz’) dónde conseguir uno chido (un bastón) porque solo encontraba de farmacia y me regaló uno el domingo y me dijo ‘ojalá lo uses poco’”, relató Pérez.

A pesar de la intervención quirúrgica, Ricardo Pérez aseguró que todos sus compromisos laborales se mantienen sin cambios y que continuará con sus actividades profesionales conforme avance su recuperación.

La noticia de su operación generó una ola de mensajes de apoyo y solidaridad por parte de sus seguidores y colegas del medio artístico, quienes le desearon una pronta recuperación.

Pese a que sus seguidores se preocuparon por él, Pérez afirmó que no se trata de nada grave. (ricardomedijo / Instagram)

¿Quién es Ricardo Pérez?

Ricardo Pérez es una figura destacada en la escena del stand-up en México y ha ganado popularidad gracias a su participación en “La Cotorrisa”, podcast que conduce junto a José Luis Slobotzky. Además, mantiene una relación con la actriz y cantante Susana Zabaleta, con quien recientemente celebró su primer aniversario.

La comunidad artística y sus seguidores esperan que el comediante retome sus actividades pronto y continúe brindando su característico humor al público.