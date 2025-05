Cynthia Klitbo supera problemas económicos tras perder sus ahorros, pero enfrenta un nuevo desafio familiar

La intérprete de melodramas está feliz porque ya pagó las deudas que adquirió tras perder sus ahorros. (Foto: @laklitbocynthia/Instagram)

Cynthia Klitbo vivió un difícil episodio en su vida tras ser víctima de un fraude que la hizo perder todos sus ahorros y enfrentar problemas económicos.

Sin embargo, ahora que ya han pasado algunos meses, la villana de los melodramas confesó que ya pagó todas las deudas que adquirió con algunos amigos, por lo que actualmente está completamente dedicada a su trabajo y la educación de su hija.

“Después de todo lo que pasó, ahora mira, pero ya salí de todas mis deudas, ya todos mis cuates que me prestaron ya, ya todo lo que viene”, compartió.

Y aunque anteriormente fue complicado iniciar un proyecto, hoy en día no tiene ni tiempo de ir de fiesta o salir al cine, situación que reconoce no le molesta, pues para ella su trabajo es como regresar al kinder, por lo que está a la espera de reunirse con un director de Hollywood.

“Yo vengo a jugar a la princesa, o a la bruja, o a la mala, o a lo que sea”, reveló.

La actriz está en su mejor momento laboral tras problemas económicos. (Instagram/@laklitbocynthia)

Por otra parte, en medio del buen momento que atraviesa laboralmente, confesó en una entrevista para Venga la Alegría que uno de los aspectos que más le ha costado es estar lejos de su hija, de quien actualmente no apoya una de sus decisiones.

Cynthia Klitbo está en su mejor momento laboral, pero no aprueba una de las decisiones de su hija

La actriz mexicana compartió para el programa de TV Azteca que actualmente el tema del amor no es su prioridad, pues aunque está saliendo con alguien ya no busca que se instale en su casa y solo lo ve una vez al mes.

“Estoy en el mejor momento de mi vida emocional, ya no busco pareja para instalarse en mi casa. No dependo emocionalmente de nadie. Tengo muchos planes”, explicó.

La actriz mexicanano aprueba el noviazgo de su hija de 18 años. (México). EFE/José Méndez

Al igual que ella, su hija Elisa Fernanda, quien vive en Estados Unidos por sus estudios, tiene un noviazgo, el cual no es aprobado por la intérprete de 58 años, pues considera que no lo apoya en sus sueños.

“En este momento no me agrada la pareja que tiene porque lo que a ella le gusta, sueña y le encanta, él se lo sabotea. No la quiso llevar al prom (graduación) porque el escuincle de 21 dice que le dan flojera los de 18″, reveló.

Ante este tipo de situaciones, Klitbo admite que le ha dicho a su primogénita que no es el indicado, pues no muestra interés por lo que a ella le importa.