Hospitalizan de emergencia a Federica Quijano y pide ayuda para su operación: “No puedo caminar”

La noche del lunes 5 de mayo, Federica Quijano, integrante de Kabah, utilizó sus redes sociales para hacer un llamado urgente en busca de apoyo debido a una delicada situación de salud.

En un video publicado a través de su cuenta de Instagram, la cantante explicó que se encuentra hospitalizada y enfrenta complicaciones relacionadas con una cirugía de columna que necesita realizarse lo antes posible.

“Como pueden ver estoy internada, estoy en el hospital. Este es un mensaje pidiéndole y solicitando ayuda a mi seguro”, declaró.

Asimismo, Quijano expresó su frustración hacia su aseguradora, con la que ha mantenido una relación de más de 30 años. Según explicó, viajó a la Ciudad de México con la intención de someterse a la operación ese mismo día, pero se encontró con la necesidad de obtener una segunda valoración médica por parte de un especialista designado por la aseguradora.

“Les pido por favor que me ayuden, que me manden a su doctor, porque yo no puedo ir, no puedo caminar”, declaró en el video donde se le ve recostada en una cama de hospital.

La cantante también manifestó su preocupación por la falta de claridad en el proceso para programar la cirugía, señalando que su estado de salud no le permite esperar.

“Me piden que programe la cirugía, no puedo programar mi dolor, no puedo programar mi cuerpo”, afirmó.

Finalmente solicitó una respuesta inmediata por parte de la aseguradora para poder avanzar con el procedimiento médico. Su mensaje ha generado reacciones entre sus seguidores, quienes han mostrado apoyo y solidaridad en este momento crítico.

“Necesito de su ayuda, que me digan como hacerlo. Es una operación de columna a la cual tengo mucho miedo, no es algo que quiero hacer, no es algo que tengo tiempo porque tengo que trabajar”, pidió.

De igual manera, en su publicación, Quijano destacó la importancia de la empatía y la comprensión en momentos difíciles. “A veces en estas situaciones lo que necesitamos es un poco de humanidad”, escribió, subrayando que, aunque comprende la existencia de procesos establecidos, no todas las personas tienen conocimientos especializados en seguros.

Según sus palabras, su confianza estaba depositada en los expertos que manejan estos temas. Hasta el momento, no se ha informado si la compañía de seguros ha respondido públicamente a la solicitud de la cantante.

