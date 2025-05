Beatriz Gutiérrez Müller fue vista en la Embajada de España en la Ciudad de México (Foto: Gobierno de México)

Desde que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) abandonó el cargo de presidente de México tanto él como su familia, a excepción de Andrés Manuel López Beltrán, ha mantenido un perfil bajo. No obstante, en días recientes el nombre de Beatriz Gutiérrez Müller ha salido a la luz debido a fuentes que aseguran su presunto interés en la búsqueda de la nacionalidad española.

Luego de reportes sobre la presencia de la esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en el Consulado de España en la Ciudad de México (CDMX), se especuló la posibilidad de que la escritora haya acudido para solicitar su doble nacionalidad.

Si bien la noticia no ha sido confirmada, algunos personajes criticaron la versión toda vez que Gutiérrez Müller fue una de las personas que respaldó la postura de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), cuando este llegó a exigir a la corona española una disculpa por los sucesos y maltratos contra la población originaria, mismos que tuvieron lugar en la época de la conquista.

Monreal respaldó a la escritora Beatriz Gutiérrez Müller (X- Ricardo Monreal)

Esto dijo Ricardo Monreal sobre la supuesta búsqueda de Beatriz Gutiérrez Müller de la nacionalidad española

A pesar de la fuerza que ha tomado la noticia, ningún personaje se había pronunciado acerca de la posible búsqueda de la doble nacionalidad de la historiadora. No obstante, el diputado Ricardo Monreal Ávila abordó el tema durante una conferencia de prensa. Si bien dijo no estar enterado, defendió su derecho a optar por dicha posibilidad.

“No estoy enterado de que ella haya hecho ese acto ante la Embajada española, pero yo tengo una muy buena opinión de la historiadora Beatriz Gutiérrez Müller (...) No sabría decirle, porque no me consta y no podría ni negar ni afirmar que haya solicitado su nacionalidad española. En todo caso es un derecho que ella puede o debe ejercer, si es el caso (...) Seguramente ella puede expresar sus razones”, mencionó.

Beatriz Gutiérrez Müller respaldó la postura de AMLO sobre las disculpas de la corona española (voceria AMLO)

En otra parte de su intervención, el legislador fue cuestionado acerca de la congruencia de la escritora en caso de solicitar la doble nacionalidad. No obstante, Monreal Ávila reiteró su admiración y aseguró siempre haber “visto congruencia en Beatriz Gutiérrez Müller”.

En medio de las versiones, el periódico ABC Noticias aseguró que la escritora habría preguntado acerca de una residencia legal por motivos académicos. A pesar de ello, Beatriz Gutiérrez Müller no ha dado a conocer ningún posicionamiento o aclaración sobre su presencia en la embajada del país ibérico.